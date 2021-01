vor 18 Minuten

Vor Hoffenheim-Spiel: Martínez und Goretzka in Quarantäne

Der FC Bayern will sich am 19. Spieltag bei der TSG Hoffenheim für die Hinrunden-Niederlage revanchieren. Allerdings ohne Javi Martínez und Leon Goretzka, denn die sind nach einem positiven Corona-Test in Quarantäne.