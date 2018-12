Vor fünf Jahren verunglückte Michael Schumacher

Es war die traurige Nachricht des Tages: Nur wenige Tage vor Silvester verunglückt der Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher beim Skifahren in den französischen Alpen. Olivier Simonin, Leiter der französischen Wintersportstation Meribel, äußert sich kurz nach dem Unfall im französischen Radiosender franceinfo:

"Michael Schumacher ist heute Morgen um 11:07 Uhr gestürzt und mit dem Kopf auf einen Felsen geschlagen. Er hatte einen Helm auf. Um 11:15 Uhr waren die Rettungskräfte vor Ort."

Künstliches Koma als Notmaßnahme

Sie wollen Schumacher mit dem Helikopter in ein nahe gelegenes Krankenhaus bringen. Erst im Hubschrauber wird klar: Schumacher hat ein schweres Schädel-Hirn-Trauma, ist lebensgefährlich verletzt und muss in der Uniklinik von Grenoble operiert werden. Anschließend wird er in ein künstliches Koma versetzt. Am nächsten Morgen treten die behandelnden Ärzte vor die Presse:

"Sein Zustand ist sehr kritisch, sein Gehirn hat Schaden genommen. Wir tun alles, was nötig ist, um ihn zu stabilisieren, können aber zum aktuellen Zeitpunkt nichts über die weitere Entwicklung sagen."

Fans auf der ganzen Welt nehmen Anteil am Schicksal des ehemaligen Formel-1-Stars, einige sind vor dem Krankenhaus in Grenoble:

"Ich hoffe, er wird mit einer Narbe davon kommen."

"Wir machen uns Sorgen und hoffen, dass er wieder gesund wird, wieder ins normale Leben zurückfindet."

Sturz war besonders unglücklich

Wenige Tage nach dem Unfall werden die Umstände des Unglücks bekannt: Schumacher fuhr ein kleines Stück zwischen zwei Pisten, allerdings nicht zu schnell. Der Sturz auf den Felsen war ein tragischer Unfall, ein Unglück, erklärt Olivier Simonin von der Wintersportstation Meribel:

"Es lagen rund 20 Zentimeter Neuschnee und die Strecke war weder gesichert noch markiert. Die Felsen liegen unter dem Schnee und sind deshalb schwer zu sehen."

Hoffnungsfünkchen für die Presse

Journalisten belagern das Krankenhaus in Grenoble. Schumachers Familie, die rund um die Uhr bei ihm ist, und er selbst werden von Managerin Sabine Kehm abgeschirmt. Am Neujahrstag kann sie ein erstes, kleines Hoffnungsfünkchen verkünden:

"Michaels Zustand wurde die ganze Nacht überwacht. Er ist stabil und auch am Morgen ist er stabil. Die Situation bleibt trotzdem kritisch, weil die Verletzung sehr sehr groß ist."

Fünf Monate nach seinem Unfall erwacht Michael Schumacher aus dem künstlichen Koma und wird von Grenoble aus in ein Krankenhaus in der Schweiz verlegt. Jean-Luc Truelle, ein renommierter Neurochirurg, wertet das als gutes Zeichen:

"Personen, die im Koma liegen und in solch einem kritischen Zustand sind, wie er es war, können nicht verlegt werden. Das Risiko tödlicher Komplikationen ist zu groß. Dass sie ihn verlegt haben, ist ein gutes Zeichen, und Lausanne ist eine ausgezeichnete Klinik für schwere Schädel-Hirn-Traumata."

Im September 2014, mehr als neun Monate nach seinem schweren Unfall, verlässt Michael Schumacher die Klinik in Lausanne. Wie seine Managerin mitteilt, wird er in seinem Haus in Genf weiter versorgt.

Fast nichts sickert durch die Abschirmung

Seitdem ist nur wenig über den Gesundheitszustand des Ex-Formel-1-Fahrers bekannt. Seine Familie und seine Managerin schirmen ihn weiter von der Öffentlichkeit ab.