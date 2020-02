Vor DFB-Pokal-Achtelfinale: Perisic verletzt sich im Training

Der 31-jährige Kroate habe sich eine Fraktur am Außenknöchel zugezogen, die "verschraubt werden" müsse, sagte Trainer Hansi Flick am Dienstag auf der Pressekonferenz der Münchner. "Das ist im ersten Moment ein Schock". Perisic hatte sich die Verletzung im Training bei einem Zweikampf mit Neuzugang Álvaro Odriozola zugezogen. Vier Wochen müsse der Bruch heilen, dann solle das Aufbautraining beginnen, sagte der Bayern-Trainer. Damit steht er im DFB-Pokal-Achtelfinale am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD) gegen die TSG Hoffenheim nicht zur Verfügung.

Perisic ist noch bis zum Sommer mit Kaufoption von Inter Mailand ausgeliehen. Der Angreifer stand zuletzt fünfmal hintereinander in der Startelf.