Vor Deutschland-Cup: Nürnberg Ice Tigers verlieren knapp

Mit einer knappen, unglücklichen Niederlage haben sich die Nürnberg Ice Tigers am Sonntag (06.11.22) in die Deutschland-Cup-Pause verabschiedet. Die Nürnberger DEL-Truppe unterlag nach drei Siegen in Serie vor 3.658 Zuschauern den Iserlohn Roosters mit 2:3.

Clevere Iserlohner führen nach zwei Dritteln

Dabei gelang den Nürnbergern in der 12. Minute durch ein Überzahl-Tor von Dane Fox der Ausgleich zum 1:1 (12. Minute). Zuvor hatte Julius Karrer einen Schuss des Iserlohners Erik Buschmann unglücklich mit dem Schlittschuh ins eigene Tor bugsiert. (8. Min.) Es entwickelte sich ein intensives Spiel, bei dem die Roosters ihre Chancen clever zur 3:1 Führung durch ein Überzahltor (27. Min, Chris Brown, 1:2) und einen schnellen Konter (32. Min, Sven Ziegler, 1:3) im zweiten Drittel nutzten.

Roman Kechter mit erstem DEL-Tor

Auch wenn die Nürnberger im dritten Drittel auf den Ausgleich drängten, scheiterten sie immer wieder an dem glänzend aufgelegten Iserlohner Torwart Hannibal Weitzmann. Einzig Roman Kechter konnte in der 47. Minute auf 2:3 verkürzen. Für den 18-jährigen, in Nürnberg geborenen Stürmer war es das erste DEL Tor.

Vier Nürnberger Spieler für Deutschland-Cup nominiert

Die Ice Tigers stehen damit vor der Deutschland Cup-Pause nach 19 Spielen auf dem 10. Tabellenplatz. Zu dem Turnier vom 10. bis 13. November in Krefeld hat Bundestrainer Toni Söderholm auch vier Nürnberger Spieler in den 28 Mann starken Kader nominiert: Für Verteidiger Marcus Weber und die drei Stürmer Daniel Schmölz, Tim Fleischer und Danjo Leonhardt ist die Teilnahme zugleich das Debüt beim Länderturnier.

"Es sind jüngere Spieler dabei, die sich in der Liga gut präsentiert haben und sich beweisen wollen, und einige, die ein kleines Comeback geben", so Söderholm bei der Vorstellung seines 28-köpfigen Kaders für den Saisonstart der Nationalmannschaft.

Neben den vier Spielern aus Nürnberg wurden nominiert: Mirko Pantkowski (Kölner Haie), Dustin Strahlmeier (Grizzlys Wolfsburg) sowie Tobias Ancicka (Eisbären Berlin) im Tor. Als Verteidiger: Janik Möser (Grizzlys Wolfsburg), Jan-Luca Sennhenn (Kölner Haie), Luca Zitterbart (Düsseldorfer EG), Tobias Fohrler (HC Ambri-Piotta/Schweiz), Marco Nowak, Eric Mik (beide Eisbären Berlin), Leon Hüttl (ERC Ingolstadt), Colin Ukbekile (Iserlohn Roosters), Mario Zimmermann (Straubing Tigers).

Als Stürmer: Justin Schütz, Andreas Eder, Frederik Tiffels (alle Red Bull München), Tobias Eder, Alexander Ehl (beide Düsseldorfer EG), Maximilian Kammerer (Kölner Haie), Luis Schinko (Grizzlys Wolfsburg), Samuel Soramies (Augsburger Panther), Taro Jentzsch, Tim Wohlgemuth (beide Adler Mannheim), Marc Michaelis (SCL Tigers Langnau/Schweiz) sowie Dominik Bokk (Löwen Frankfurt).

Slowakei, Österreich und Dänemark dabei

Gegner der deutschen Mannschaft in Krefeld sind die Slowakei, Dänemark und Österreich. Am Donnerstag, den 10. November 2022, eröffnet die Partie Österreich – Slowakei (16.15 Uhr) das Turnier. Das Team von Toni Söderholm geht um 19.45 Uhr gegen Dänemark ins Turnier. Samstag spielen die Slowakei gegen Dänemark (14.30 Uhr) sowie Deutschland gegen Österreich (18.00 Uhr). Am Sonntag treten dann Dänemark und Österreich (11.00 Uhr) gegen einander an. Den Abschluss des Turniers macht die Partie Deutschland – Slowakei (14.30 Uhr).

Mit Material der Agentur SID