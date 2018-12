Vor der Vierschanzentournee: Die DSV-Adler im Formcheck

Richard Freitag: Angeknockter Pechvogel

Der feinfühlige Sachse wird langsam zu einer tragischen Gestalt. Im Vorjahr kam Freitag in der Form seines Lebens zur Tournee und beendete sie nach dem bösen Sturz von Innsbruck im Krankenhaus. Den Crash vom Bergisel hat er weder aus der lädierten Hüfte, noch aus dem Kopf bekommen. Noch immer steigt sich der 27-Jährige aus Aue in unschöner Regelmäßigkeit bei der Landung auf die Skienden, was in diesem Winter, in dem der Wahl-Oberstdorfer ohnehin nur ein Vorjahresschatten war, zum vollzogenen Sturz in Nischni Tagil und zum knapp vermiedenen in Engelberg führte. Freitag ist seelisch wie körperlich angeknockt - ganz schlechte Voraussetzungen für eine erfolgreiche Tournee.