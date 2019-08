Vor dem Supercup: Viel Licht, wenig Schatten beim FC Bayern

Bislang hat der FC Bayern in seinen Vorbereitungsspielen überzeugt. Auf der USA-Reise gab es nach einer 1:2-Pleite gegen den FC Arsenal Siege gegen Real Madrid (3:1) und AC Mailand (1:0). Beim Audi-Cup verloren die Münchner zwar das Finale gegen Tottenham Hotspur nach Elfmeterschießen, aber vor allem der Auftritt beim 6:1-Sieg gegen Fenerbahce Istanbul überzeugte. Fazit: Im noch nicht kompletten Kader steckt viel Qualität.

Boateng hat "Pluspunkte gesammelt"

Bereits abgeschriebene Spieler nutzten in den Vorbereitungsspielen ihre Chance und überzeugten. Allen voran Jérôme Boateng und Thomas Müller. Die beiden Ex-Nationalspieler galten als Auslaufmodelle. Boateng wurde auf der Meisterfeier von Präsident Uli Hoeneß ein Wechsel nahe gelegt."Ich würde ihm als Freund empfehlen, den Verein zu verlassen. Er braucht eine neue Herausforderung, er wirkt wie ein Fremdkörper", sagte der Präsident damals.

Boateng zeigte in den Testspielen, dass er sehr wohl noch als Verteidiger in der Stammelf geeignet ist. Müller sprach sich für einen Verbleib des 30-Jährigen aus. "Ich denke, dieser Jérôme Boateng, der so Fußball spielt, der tut uns gut." Auch Trainer Niko Kovac und Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge lobten Boateng explizit nach der USA-Reise. Die Chancen, dass der Innenverteidiger am Samstag im Supercup bei Borussia Dortmund in der Startelf steht, stehen gut: Rekord-Transfer Lucas Hernandez ist noch verletzt, Neuzugang Benjamin Pavard hat noch Trainingsrückstand. Klar ist aber auch, wenn beide topfit sind, wird sich Boateng wie letzte Saison oft auf der Ersatzbank wiederfinden. Ob er sich mit der Rolle abgibt, bleibt fraglich.

"Er hat Pluspunkte gesammelt." Karl-Heinz Rummenigge

Müller bleibt unverzichtbar

Auch Müller schien in seiner 20. Saison für die Bayern keine Rolle mehr zu spielen, seit Kovac wieder im 4-3-3-System spielen lässt. Seine bevorzugte Position zentral hinter Mittelstürmer Robert Lewandowski gibt es nicht mehr. Um die beiden Achter-Posten im Mittelfeld konkurrieren eher Leon Goretzka, Corentin Tolisso und Renato Sanches. Die Erstbesetzung auf dem rechten Flügel ist Nationalspieler Serge Gnabry. Im Spiel gegen Istanbul kam Müller für Gnabry und überzeugte mit seinem Hattrick. Der 29-Jährige zeigte einmal mehr, dass Kovac auf ihn zählen kann - auch als Backup für Lewandowski. Der Coach stellte ihn darum in zwei der drei Testspiele in den USA als zentrale Spitze auf und machte seine Sache gut.

"Thomas hat vorne gespielt, das hatte Gründe. Wir müssen gewappnet sein, wenn Robert mal eine Pause braucht, aus welchen Gründen immer auch." Niko Kovac