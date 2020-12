Vor dem Spiel beim FC Augsburg: Ist Schalke noch zu retten?

Saisonübergreifend wartet Fußball-Bundesligist Schalke 04 seit 26 Ligaspielen auf einen Sieg. Was Schalke derzeit durchlebt, ist ziemlich einmalig in der Bundesligageschichte. Nur das legendäre Tasmania Berlin war in der Saison 1965/66 noch erfolgloser, blieb 31 Spiele in Folge ohne Sieg - bis heute Rekord.

Aktuell sieht es auch nicht unbedingt danach aus, dass der Kultklub aus dem Revier schnell wieder auf einen grünen Zweig kommt: Der Trainerwechsel zu Manuel Baum, dem früheren FC-Augsburg-Coach, brachte nicht die erhoffte Wirkung.

Schalke trudelt Richtung 2. Bundesliga

Dazu Spielereskapaden, Prügeleien im Training, Trennung vom Kaderplaner, Geldsorgen – das Chaos auf Schalke tobt in diesem Jahr 2020 ganz gewaltig. "Königsblau", seit Wochen Schlusslicht, trudelt immer weiter Richtung 2. Bundesliga.

Die Moral scheint vor dem Spiel beim FC Augsburg (Sonntag, 15.30 Uhr, Spielbericht in Blickpunkt Sport am Sonntagabend ab 21.45 Uhr, dazu im Studio der frühere Augsburg-Kapitän Daniel Baier) völlig am Boden. Noch ist natürlich Zeit, sich zu retten. Aber ein Abstieg wäre für die "Knappen" und ihre zahlreichen Fans im ganzen Bundesgebiet womöglich der Anfang einer ganz langen Durststrecke.