Vor dem Frankenderby steckt Brose Bamberg in der Krise

Die einstigen Titelträger zählen zur Mittelklasse der Liga

Spätestens seit diesem Spiel dürfte jedem klar sein, dass die Bamberger Basketballer inzwischen so weit von den Spitzenteams der Bundesliga entfernt sind, wie sie dem Rest einst selbst enteilt waren. Von 2005 bis 2017 wurden sie neun Mal Meister, zudem gewannen sie fünf Mal den Pokal. Die angesagteste Basketball-Stadt in Deutschland war "Freak City" Bamberg.

Doch aus dem Titelträger ist - auch bedingt durch eine Etatkürzung - nur noch ein Mitspieler in der Mittelklasse der Bundesliga geworden. Mittlerweile dominiert der FC Bayern Basketball die Liga, vor Alba Berlin. Auch in Europa war für die Bamberger in der Champions League bereits in der Vorrunde Schluss. Die einstige Selbstsicherheit ist den Oberfranken abhanden gekommen. "Wir wollen als Bamberg wieder mehr in die Rolle der Gallier schlüpfen", formulierte der Geschäftsführer Arne Dirks zu Saisonbeginn in der "Süddeutschen Zeitung" die veränderten Ansprüche.

Und so treffen sich an diesem Freitag um 20.30 Uhr also zwei fränkisch-gallische Teams zum Derby. Jahrelang war das noch ein ungleiches Duell der kleinen Unterfranken gegen die großen Oberfranken, doch nun spielen mit Würzburg und Bamberg zwei punktgleiche Teams gegeneinander. Das Hinspiel gewannen die Würzburger 72:69. Beide Teams bangen als Siebter (Würzburg) und Achter (Bamberg) nach 20 Spielen um die Teilnahme an den Playoffs, für die sich acht Mannschaften qualifizieren.