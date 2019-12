Vor dem Bundesligaknaller: Gladbach bleibt bescheiden

"Bye-bye Bayern!" Wer erinnert sich nicht an Klaus Toppmöllers Spruch, als der damalige Trainer von Eintracht Frankfurt sein Team in der Saison 1993/94 nach einem großartigen Saisonauftakt mit 13:1 Punkten und einer Niederlage der Münchner in Bremen schon als kommenden Meister wähnte. Nur eins von vielen Beispielen dafür, dass verfrühte großspurige Prognosen nicht unbedingt zum Erfolg führen. Auch deshalb ist man bei Borussia Mönchengladbach vor dem Topspiel gegen den Rekordmeister am Samstag (Anstoß: 15.30 Uhr/"Heute im Stadion" überträgt die Partie live in Einblendungen auf Bayern 1) eher zurückhaltend.

Rose: "Wir brauchen eine Top-Leistung"

Trainer Marco Rose jedenfalls will die Bayern nicht zusätzlich anstacheln, indem er sie verbal herausfordert. Vielmehr stapelt der 43-Jährige tief, wenn er sagt: "Wir freuen uns, dass wir da oben stehen. Es sind aber erst 13 Spieltage gespielt. Wir tun gut daran, weiter von Spiel zu Spiel zu schauen." Nach dem überzeugenden 4:2-Erfolg gegen den SC Freiburg am vergangenen Wochenende ließ er sich immerhin zu dem Satz hinreißen: "Wir wollen jedes Spiel gewinnen, natürlich auch am Samstag gegen Bayern München." Auf der Pressekonferenz am Donnerstag (05.12.2019) klang es so: "Unser Anspruch ist es, unabhängig vom Gegner auf den Platz zu gehen und Spiele zu gewinnen." Und weiter: Für einen Coup gegen die Bayern brauche es aber eine "Top-Leistung".