Vor dem 269. Frankenderby: "Coole" Stimmung in der Kabine

Rot-Schwarz oder Grün-Weiß? Wer geht am Samstag als Sieger vom Platz, wenn zum 269. Mal der 1.FC Nürnberg und die SpVgg Greuther Fürth aufeinandertreffen? Es wird auch als die "Mutter aller Derbys" bezeichnet, ist es doch das älteste Fußball-Derby Deutschlands.

FCN-Coach Klauß pfeift auf Statistik

Robert Klauß, Coach beim Club, bezeichnete auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel die Stimmung in der Kabine als "cool". "Die Jungs sind ein bisschen einfacher für Trainingsinhalte zu begeistern, weil sie wissen: Wir brauchen das". Der FCN geht allerdings mit einer insgesamt negativen Statistik in die Partie: In den vergangenen fünf Spielen hagelte es gegen die Fürther drei Niederlagen, zwei Partien endeten remis. Den letzten Sieg konnten die Nürnberger vor fast fünf Jahren, am 24. September 2017 für sich verbuchen.

"Es geht aber nicht nur darum, über alte Derbys zu sprechen", so Klauß weiter, man könne nicht immer Dinge aus Statistiken ableiten. Das letzte Derby im März 2021 "war gut". Wie die Fürther ins Spiel gehen, wisse Klauß nicht. "Es ist mir auch völlig egal."

"Das Derby zu gewinnen, ist unsere Aufgabe und darauf hab ich auch richtig Bock." Robert Klauß, Trainer 1. FC Nürnberg

Neben Stürmer Pascal Köpke (Aufbautraining) muss der Trainer auf die verletzten Mittelfeldspieler Lukas Schleimer und Lino Tempelmann (jeweils Bänderriss im Sprunggelenk) verzichten. Zudem wurden die Abgänge von Verteidiger Asger Sörensen (Sparta Prag) und Stürmer Manuel Schäffler (Dynamo Dresden) bekanntgegeben. Die Nachricht vom Verkauf Sörensens kam für Klauß "überraschend". Zwar sei dadurch ein wenig Hektik mit reingekommen, die unmittelbare Vorbereitung habe das aber nicht gestört. Der Club ist mit einer 2:3 Niederlage gegen St. Pauli in die diesjährige Zweitliga-Saison gestartet.

Fürths Trainer Schneider setzt auf "Push-Funktion"

Auch Kleeblatt-Trainer Marc Schneider weiß um die Bedeutung des Spiels. Innerhalb des Vereins sei er vom ersten Tag an darauf angesprochen worden, dass das ein wichtiges Spiel für den Verein und auch die Region ist. Als Bundesliga-Absteiger sieht Schneider die Fürther dennoch nicht in der Favoriten-Rolle.

"Ein Derby hat eigene Gesetze. Ich denke nicht, dass es überhaupt eine solche Rolle geben kann." Marc Schneider, Trainer SpVgg Greuther Fürth

Dennoch habe ein solches Spiel eine "Push-Funktion", so Schneider. Er hoffe, dass sein Team diese ausnutzen könne. Aus Zürich kenne er die Situation vor und während eines Derbys, aber "am Schluss ist es ein Spiel für die Fans. Ich will es auch nicht höher hängen, als es am Schluss auch ist". Schneider kann im Grunde aus dem Vollen schöpfen: "Es sind alle fit, die fit sein sollen". Die SpVgg Greuther Fürth ist nach dem Bundesliga-Abstieg mit einem soliden 2:2 in die Zweite Liga gestartet. Trotz spielerischer Überlegenheit konnten sie das Spiel gegen Holstein Kiel nicht für sich entscheiden.

Club-Fans von Fehlstart gegen St. Pauli gezeichnet

Die Club-Fans zeigten sich vor dem großen Derby noch etwas unentschlossen. Vor allem die Niederlage gegen St. Pauli liegt dem einen oder anderen Fan schief im Magen. "Nach fünf Spielen ohne Sieg steht mal wieder ein Sieg an. Der Club hat jetzt die Chance zu zeigen, dass nach dem Fehlstart in St. Pauli gegen Fürth ein Sieg drin ist", findet Michael Kleber. Trotz des Fehlstarts glaubt Harald Kresse aber: "Die packen wir schon, die Fürther". Bei ihm ist die Vorfreude groß, anders dagegen bei Thomas Reuther: "Geht ja immer schief", sagt der Club-Fan mit einem Lächeln. Auch er fand das Spiel gegen St. Pauli "nicht optimal", ein Unentschieden würde er jetzt gleich unterschreiben.

Ob der Marc Schneider neben seinem 42. Geburtstag am Samstag mit seiner Mannschaft auch den Sieg feiern kann, oder ob doch Robert Klauß nach St. Pauli die richtigen Worte für sein Team findet, das wird sich zeigen.