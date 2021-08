Vor Bundesliga-Start: FC-Bayern-Lazarett lichtet sich

Der kanadische Abwehrspieler Alphonso Davies und der französische Flügelstürmer Kingsley Coman stiegen am Montag wieder ins Mannschaftstraining des FC Bayern München ein.

Davies hatte sich vor vier Wochen im Training mit der kanadischen Nationalmannschaft am Knöchel verletzt und kann wohl beim Bundesliga-Auftaktspiel am Freitag bei Borussia Mönchengladbach (Anstoß um 20:30 Uhr) eingesetzt werden. Auch Coman nahm nach einer Rippenprellung, die er sich in der Partie gegen den SSC Neapel zugezogen hatte, an der Trainingseinheit teil und dürfte dem neuen Bayern-Trainer Julian Nagelsmann im Borussia-Park zur Verfügung stehen.

Tolisso mit Lauftraining nach Corona-Quarantäne

Verzichten muss Nagelsmann weiterhin auf den am Knie operierten Lucas Hernandez. Corentin Tolisso hat nach seiner Corona-Quarantäne und den abschließenden Untersuchungen erstmals am Freitag wieder eine individuelle Einheit im Leistungszentrum und auf dem Rasen absolviert.