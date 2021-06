Countdown Achtelfinale: Die deutschen Tore in den Gruppenspielen

Im Spiel gegen Portugal erzwang die DFB-Elf innerhalb von rund fünf Minuten gleich zwei Eigentore Portugals. Rúben Dias hielt den Fuß nach einer Hereingabe von Robin Gosens auf Kai Havertz dazwischen und erzielte so den 1:1-Ausgleich (35.) für Deutschland. Ähnlich erging es Raphaël Guerreiro, der die Kugel vor lauter Not ins eigene Netz schoss und so für die deutsche Führung (2:1) sorgte.

Die nächsten beiden Treffer erzielte das DFB-Team selbst: Kai Havertz (51.) und Robin Gosens (60.) trafen gegen Portugal zum 3:1 und 4:1.

Zwei Ausgleichstreffer gegen Ungarn

Gegen Ungarn gelang Havertz (66.) das 1:1. Leon Goretzka vom FC Bayern München schoss die DFB-Elf durch seinen Treffer zum 2:2 kurz vor Schluss der Partie (84.) ins Achtelfinale.