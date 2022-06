Vor 90 Jahren: FC Bayern München erstmals Deutscher Meister

32 Jahre nach der Gründung des Vereins konnte der FC Bayern München erstmals die Deutsche Meisterschaft feiern. Tausende Fans hatten sich auf den Weg nach Nürnberg gemacht, einige sogar mit dem Fahrrad, wie es in der Bayernchronik nachzulesen ist.

FC Bayern-Trainer Richard "Little" Dombi Kohn und zwei frühe Stars

Unter dem Trainer Richard "Little Dombi" Kohn hatten die Münchner erstmals das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft erreicht. Der hatte damals noch keinerlei Assistenten an seiner Seite. Im Gegenteil: In Personalunion meisterte er auch die Aufgaben als Masseur, Organisator und sogar Geschäftsführer. Stars hatten die Münchner aber bereits da in ihren Reihen. Laut der Bayernchronik hießen sie unter anderem Konrad "Conny" Heidkamp und Sigmund Haringer.

Finale 1932: Führungstreffer per Elfmeter, Krumm legt nach

Dementsprechend geschmeidig war das Kombinationsspiel der Bayern. Dem hatte der Endspielgegner Eintracht Frankfurt wenig entgegenzusetzen. Oskar "Ossi" Rohr besorgte in der 36. Minute per Elfmeter das 1:0. Franz Krumm stellte (75.) den 2:0-Endstand her.