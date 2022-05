Vor 70 Jahre wurde die Vierschanzentournee erfunden

Der Grundstein für den Wintersportklassiker wurde am 17. Mai 1952 gelegt. Über den Dächern Innsbrucks fand damals auf der Seegrube ein Nachtskispringen statt. Dort wurde auch eine Idee, die schon einige Jahre in den Köpfen war, zu Papier gebracht. Schon am 1. Januar 1953 sollte der neu erdachte Wettkampf starten.

Faszination der vier Schanzen

Seither ergibt sich die Faszination der Tour jedes Jahr aufs Neue aus der Frage: Wer kommt auf vier sehr unterschiedlichen Schanzen am besten zurecht? Dazu ist sicher auch immer etwas deutsch-österreichische Rivalität mit dabei.

Bevor sich mit Sepp Bradl ein Österreicher als Allererster in die Siegerlisten eintragen konnte, hatte es allerdings noch einen vierten Ausrichter gebraucht: Oberstdorf, das zu dieser Zeit schon Skiflugwochen veranstaltete, musste – so besagt es die Legende – mit ein bisschen Nachdruck davon überzeugt werden, beim neuen Format mitzumachen. Das sofort funktionierte.

20.000 Menschen verfolgen erstes Springen

Schon das allererste Springen an Neujahr auf der Olympiaschanze in Partenkirchen verfolgten 20.000 Menschen. Bald wurde aber umgestellt auf die bis heute klassische Reihenfolge: Der Start ist immer kurz nach Weihnachten in Oberstdorf im Allgäu, gefolgt vom traditionellen Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen, dann geht's auf den Berg Isel nach Innsbruck und zum Abschluss nach Bischofshofen im Pongau.

Schnell hatte sich die Tournee etabliert. Die ersten deutschen Sieger hießen Helmut Recknagel aus der DDR, der drei Mal gewann, und 1960 Max Bolkart aus Oberstdorf. Sie standen im Mittelpunkt eines bizarren politischen Streits, weil die Bundesrepublik die neue DDR-Flagge nicht akzeptierte.