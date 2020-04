Vor 35 Jahren: Bernhard Langer gewinnt US Masters

Langer erste Nummer eins im Golf

Jener Triumph in Augusta und in der Woche darauf beim Turnier in Hilton Head Island waren die Grundlage dafür, dass Langer im April 1986 die erste Nummer eins im Golf wurde. In seiner Heimat entwickelte sich in den Jahren danach ein regelrechter Golfboom, Plätze schossen aus dem Boden, der Sport wurde zu einem Industriezweig. 1993 legte Langer mit seinem zweiten Masterssieg nach.

Bis heute wird Golf in Deutschland vor allem mit dem Namen Bernhard Langer verbunden. Und bis heute liefert der streng gläubige Christ und vierfache Familienvater, der kürzlich erstmals Opa geworden ist, auf den Golfplätzen ab. Langer ist seit Jahren der dominante Spieler der Champions Tour. Die Lust auf seinen Sport ist ungebrochen, sein drahtiger Körper spielt nach wie vor mit, trotz diverser Wehwehchen, die ihn allerdings schon seit Jahrzehnten plagen. Ein Ende ist also noch nicht in Sicht, der Anfang der Geschichte aber bleibt. Und der ist zweifelsfrei jener 14. April 1985, an dem der Maurersohn das Fundament für eine große Karriere legte.