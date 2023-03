Vor 25 Jahren: Aufarbeitung des DDR-Dopingsystems

Vor 25 Jahren begannen die Berliner Prozesse. Angeklagt waren einige der Beteiligten am DDR-Staatsdoping. Das Ganze hieß kryptisch Staatsplanthema 14.25. Gestartet 1974, zentral gesteuert, von der Parteispitze angeordnet, bekamen Sportlerinnen und Sportler in der ganzen DDR Dopingmittel verabreicht, selbst wenn sie noch minderjährig waren.

So wie die einstige Weltklasseschwimmerin Christiane Sommer, die bei den Prozessen dabei war. Einer der sechs Angeklagten am Berliner Landgericht war Dr. Bernd Pansold. Er war leitender Sportmediziner in Sommers DDR-Schwimmverein SC Dynamo Berlin.

Zynische Worte zum Prozess-Auftakt von Ex-Staatsratschef Krenz

Es waren die Pilot-Prozesse zur Aufarbeitung des DDR-Dopingsystems. Der inzwischen verstorbene Dopingjäger Werner Franke, eigentlich Krebsforscher an der Uni Heidelberg, hatte den Prozess mit angestoßen. Dieser war ein Politikum. Unter den Zuschauern befand sich auch der letzte DDR-Staatschef Egon Krenz. Und Franke hörte wie Krenz ins Mikrofon der Reporter sagte: "Hier geht es nicht um einen fairen Prozess. Hier geht es um die Revanche dafür, dass die DDR im Sport besser war, als die alte Bundesrepublik."

Franke reagierte wütend. "Wie kann nur ein denkender Mensch, der mal staatliche Verantwortung gehabt hat, so zynisch über die Leiden und die Persönlichkeitsveränderung junger Mädchen, heute Frauen weggehen. "

"Kaum eine Sau in Deutschland denkt an die Opfer bisher." Werner Franke, Dopingjäger

Christiane Sommer - Doping mit 15 Jahren

Christiane Sommer schwamm 1977 als erste Frau die 100 Meter Schmetterling unter einer Minute. Da war sie 15. Und in diesem Alter wurde sie auch das erste Mal gedopt - ohne dass sie es wusste, sagt sie. Sie erfuhr es durch die Prozessunterlagen.

"Wir waren Versuchskaninchen. (…) Uns war es nicht bewusst,… das hieß nicht Doping, Doping haben die Bösen gemacht, wir waren nicht die Bösen, wir waren die Guten.“ Christiane Sommer

Bekommen hat sie Oral Turinabol, das Dopingmittel der DDR, ein anaboles Steroid. Einige Sportlerinnen sind nach ihrer Karriere früh an Krebs gestorben. "Meine unmittelbare Kontrahentin Andrea Pollack ist bereits tot", so Sommer.

Auch Sommers Gesundheit hat unter dem Doping gelitten. Genauer möchte sie aber nicht darüber sprechen. "Natürlich sind da irreversibel Folgeschäden, aber, ja, meine Güte, andere werden nicht 60 Jahre alt. Man muss das alles in einer gewissen Relation sehen, und es hat auch keinen Sinn, wenn man jeden Morgen aufsteht und sagt, so, ich bin ein Doping-Opfer, Hilfe!"

Doping-Prozess dauert monatelang

Sommer machte vor Gericht ihre Aussage, zeigte ihre Tagebucheinträge und wartete. Der Prozess dauerte Monate. Nach und nach wurden die Verfahren gegen vier Schwimmtrainer und einen anderen Arzt abgeschlossen. Am 7. Dezember 1998 fiel als letztes Urteil das gegen Pansold: Der frühere Chefarzt des SC Dynamo Berlin, Bernd Pansold, wurde wegen Beihilfe zur vorsätzlichen Körperverletzung in neun Fällen für schuldig gesprochen. Das Gericht verurteilte Pansold zu einer Geldstrafe von 14.400 Mark.

Es war ein Schuldspruch mit Präzedenz-Charakter. Es folgten weitere Verfahren: Insgesamt wurde 67 Personen angeklagt. Die meisten von ihnen erhielten Geldstrafen, die ausgesprochenen 17 Freiheitsstrafen wurden auf Bewährung ausgesetzt.

Kein Entzug der Approbation

Pansold bekam noch eine Verwarnung von den Behörden in Berlin verpasst. In einem Schreiben an ihn hieß es, dass er bei einer erneuten berufsrechtlichen oder strafbaren Pflichtverletzung mit berufsrechtlichen Konsequenzen und dem Entzug der Approbation rechnen muss.

Aber dazu kam es nicht. Christiane Sommer hätte sich etwas anderes gewünscht. Er hätte kein Arzt mehr sein dürfen. "Die Approbation ist eines der Dinge, die am schmerzlichsten sind," und wundert sich, "das man ihm die nicht entzogen hat."

Bernd Pansold möchte sich nicht äußern. "Es besteht kein Anlass, die Fragen zu beantworten", schreibt er in einer E-Mail.

