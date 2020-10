Vor 20 Jahren: Daum-Rauswurf nach positivem Kokain-Test

"Verschnupfter Daum" - Hoeneß-Andeutung als Auslöser

In Absprache mit dem DFB wurde Teamchef Rudi Völler, der eigentlich nur Platzhalter für Daum als Nationalmannschafts-Übungsleiter gewesen war, Interims-Coach bei Bayer. Zum 1. Juni 2001 hätte Daum zum Bundestrainer aufsteigen sollen. Völler blieb bis 2004 als Teamchef in DFB-Diensten.

"Aufgrund der mir übermittelten Daten, die ich anzweifle und mit einer zweiten Probe widerlegen werde, sehe ich mich nicht mehr in der Lage, meine Tätigkeit bei Bayer Leverkusen fortzusetzen", verlas der damalige Bayer-Manager Reiner Calmund auf einer Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund eine persönliche Erklärung von Daum, der nach Florida flüchtete.

Am Vortag war Daum das Ergebnis des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Köln zugestellt worden. Zehn Tage zuvor hatte der Fußballlehrer selbst die Analyse in Auftrag gegeben, um Drogengerüchte ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Der damalige Bayern-München-Manager Uli Hoeneß hatte die Gerüchte um den "verschnupften" Daum in einem Interview öffentlich gemacht, daraufhin sah sich Daum zum Reagieren gezwungen.