Vor 13.000 Zuschauern: FC-Bayern-Frauen verlieren gegen Paris

13.000 Zuschauer. Es ist die größte Kulisse, die die Frauenmannschaft des FC Bayern München bei einem Heimspiel jemals hatte. Für das Viertelfinale in der Champions League gegen Paris Saint-Germain waren die Münchnerinnen in die Allianz Arena gezogen.

Doch diesen Heimvorteil konnte der FC Bayern nicht nutzen. Er verlor das Hinspiel gegen die Französinnen mit 1:2 (0:1). Nach zwei Standards waren die Gäste mit 0:2 in Führung gegangen, ehe Klara Bühl in der 82. Minute den Anschlusstreffer erzielte.

Klara Bühl mit der ersten Chance

Dabei kam der FC Bayern gut ins Spielt und dominierte die erste Halbzeit. Die Außenbahnen waren das Mittel der Wahl für die Münchnerinnen. Vor allen Dingen über rechts brachten sich die Gastgeberinnen immer wieder in gute Positionen. Doch die Flanken und Hereingaben waren oft zu ungenau. Die Pariserinnen beschränkten sich aufs Kontern.

Klara Bühl hatte die erste richtig gute Chance nach 13 Minuten. Nach einem starken Einsatz hatte sich Lina Magull den Ball auf der Grundlinie des gegnerischen Strafraums erkämpft und Bühl bedient, die aus zehn Metern frei zum Abschluss kam. Doch Paris-Verteidigerin Amanda Ilestedt blockte den Ball mit einer Grätsche.

Rückstand nach Defensiv-Patzer

Die Französinnen waren vor allen Dingen eines: effizient. Nach einer Ecke klatschte der Ball nach einem Schuss von Kadidiatou Diani an die Latte und von dort an den Hinterkof von Torhüterin Janina Leitzig und zurück ins Spiel. Doch anstatt den Ball zu klären, versuchte Saki Kumagai, ihn zu kontrollieren und bediente so Marie-Antoinette Katoto, die aus fünf Metern zum Schuss kam und verwertete (20.).

Die Stimmung in der Allianz Arena, bei der der Unterrang weitestgehend gefüllt war, war dennoch gut. Immer wieder hallten die Bayern-Echos, die man auch von der Männer-Mannschaft kennt, durch das Stadion.

Paris vor der Vorentscheidung

Die zweite Halbzeit wirkte wie eine Kopie der ersten. Bayern bestimmte das Spiel, hatte mehr Ballbesitz, PSG beschränkte sich aufs Kontern. Mitte der zweiten Halbzeit stand Bühl wieder alleine vor Paris-Torhüterin Barbora Votíková, doch ihr Abschluss zu ungenau, die Parade der Tschechin zu gut (68.).

Auf der anderen Seite gab es wenig später eine Ecke, scharf getreten, an den den Fünf-Meter-Raum. Leitzig stürmte aus ihrem Tor, verpasste den Ball, der Katoto auf den Kopf fiel und von dort das Netz fand. Das 2:0 - eine große Hypothek für das Rückspiel in einer Woche.

Offensive Einwechslungen bringen die Wende

Bayern-Trainer Jens Scheuer reagierte, brachte mit Linda Dallman und Jovana Damnjanovic frische Offensivkräfte. Und die Taktik ging auf. Bayern erhöhte den Druck - und verpasste den Anschlusstreffer in der 79. Minute nur knapp. Die schon zuvor eingewechselte Sydney Lohmann brachte einen wuchtigen, platzierten Flugkopfball auf das Tor von Votíková. Doch die Keeperin reagierte wieder gut, lenkte den Ball mit einem starken Reflex an den Pfosten.

Nur wenige Momente später, war es wieder ein Schuss von Klara Bühl, der auf das PSG-Tor zuflog. Ein Freistoß, knapp vor der Strafraumgrenze. Satt getroffen, verdeckte Sicht für Votíková, das 1:2 für den FC Bayern war mehr als verdient (82.).

Die Hoffnung bleibt

"Wir haben über weite Strecken das Spiel dominiert. Es ist einfach sau bitte, dass wir nach zwei Ecken uns die Gegentore fangen. Deswegen bin ich auch total optimistisch, dass wir in einer Woche die Tore machen und schließlich weiterkommen", sagte Kapitänin Lina Magull bei DAZN.

Magull lobte das Publikum in der Allianz Arena und hatte einen Wunsch an die Zukunft: "Man hat gespürt, dass eine Euphorie vorhanden war. Wenn die Fans laut werden, kriegt man das mit und treibt einen an. Von mir aus kann das auch zur Regelmäßigkeit werden."

Scheuer: "Definitiv das Ding noch biegen"

Jens Scheuer war mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden: "Wer das Spiel gesehen hat, weiß, wer die bessere Mannschaft war. Es ist wichtig, dass wir das 1:2 gemacht haben. Es ist noch nicht vorbei. Wenn wir das Spielglück haben, werden wir in Paris definitiv das Ding noch biegen."

Er machte ein Kompliment an seine Spielerinnen, dass sie nach dem 0:2 nicht den Kopf hängen ließen: "Im zweiten Durchgang hat uns das Publikum auch gepusht. Wir haben gespürt, dass wir das Tor machen. In dieser Phase fällt das 2:0. Kompliment an die Mannschaft, diesen Schock so verarbeitet zu haben."

So bleibt die Hoffnung mit einer ähnlich guten Leistung in einer Woche in Paris dennoch ins Halbfinale einzuziehen. Auch dieses Spiel wird vor großer Kulisse stattfinden. Denn auch Paris Saint-Germain zieht für das entscheidende Spiel in die Spielstätte der Männer.