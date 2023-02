Von wegen ewige Zweite - Katharina Althaus holt endlich WM-Gold

Welche Last von Katharina Althaus abgefallen sein musste, ließ sich nur erahnen. Nach dem Sprung der Norwegerin Anna Odine Strøm sank die Oberstdorferin zusammen und brach in Tränen aus - vor Glück. Denn die Norwegerin - nach Durchgang eins noch in Führung - landete nur auf Rang drei und machte Katharina Althaus, die bei Großevents den zweiten Platz fast schon abonniert zu haben schien, zur Weltmeisterin von der Normalschanze.

Wieder Platz zwei nach Durchgang eins

Aber von vorne: Katharina Althaus lag nach dem ersten Durchgang nach ihrem Sprung auf 98,5 Meter auf Rang zwei hinter der Norwegerin Strøm. Wieder Rang zwei - wie schon bei Olympia in Pyeongchang 2018, der WM in Seefeld 2019 und Olympia im vergangenen Jahr in Peking. Auf dem dritten Platz folgte die vor Althaus Gesamtweltcupführende aus Österreich Eva Pinkelnig.

Die Österreicherin eröffnete das spannende Finale in Durchgang zwei mit einer Weite von 100 Metern und setzte sich an die Spitze. Dann kam Katharina Althaus. 97,0 Meter für die Oberstdorferin und damit nicht so weit wie Pinkelnig. Aber die Bonuspunkte sorgten dafür, dass der blaue Ergebnisbalken auf 249,1 Punkte anschnellte und Althaus auf den Goldrang setzte.

Strøm kann nicht mehr kontern

Aber oben stand ja noch die Norwegerin Anna Odine Strøm, die in diesem Winter schon drei Weltcupsiege im Einzel feiern konnte - zuletzt in Rasnov. Doch die Dritte im Gesamtweltcup landete nur bei 95,0 Metern bei ebenfalls schlechten Windbedingungen.

Wieder gingen die bangen deutschen Blicke Richtung Ergebnisbalken, doch der überstieg die 249,1 Punkte von Althaus nicht. In dem Moment, in dem die 26-Jährige realisierte, was das bedeutete, sank sie zusammen. Zum ersten Mal Gold im Einzel für Katharina Althaus - nicht Silber.