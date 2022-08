Von Schweinfurt in die USA - Unterfranke greift nach der NFL

Der Traum von einer Karriere als Profisportler ist weit verbreitet. Für den 19-jährigen Cedric Anton aus der Nähe von Schweinfurt in Unterfranken ist er wahr geworden: Er spielt in den USA Football in der Division 1, der höchsten College-Liga. Von da ist der Sprung in die National Football League (NFL) nicht mehr weit.

Durch einen Zufall zum Football

"Wir waren bei einem Sportfest auf dem Marktplatz und da bekam ich einen Football in die Hände, dann hab ich das ausprobiert und es hat klick gemacht", erzählt Cedric Anton über den Anfang seiner Karriere. Zuerst spielte er bei den Schweinfurter Gladiators, doch schnell war klar, dass die Trainer ihm nicht mehr viel beibringen konnten. "Er ist ein absolutes Ausnahmetalent, wir mussten neue Herausforderungen finden", sagt sein ehemaliger Trainer Michael Phillips Jr. So wechselt er 2018 in die Bundesliga nach Paderborn und besuchte dort ein Sportinternat.

Der Schritt in die USA

Im Sommer 2020 zieht es den damals 17-jährigen Cedric Anton in die USA. Die High-School-Phase hat er nun hinter sich, jetzt bekommt er von verschiedenen Universitäten ein Angebot nach dem anderen - sie alle wollen, dass er für sie spielt. Vor kurzem hat sich Cedric für die Eastern Michigan Universität entschieden, im Januar 2023 geht es los. Schon jetzt bekommt er handgeschriebene Briefe seiner zukünftigen Coaches. "Es ist ein tolles Gefühl zu spüren, dass sie an dich denken", freut sich Cedric.

Das ist American Football

American Football ist eine aus den Vereinigten Staaten stammende Ballsportart. Im Verlauf eines Spiels, das in vier Vierteln ausgetragen wird, versuchen zwei Mannschaften aus je elf Spielern, den Spielball in die gegnerische Endzone zu bringen oder ein Field Goal zu erzielen, um Punkte zu gewinnen. Die sich im Ballbesitz befindende Mannschaft kann durch Werfen sowie Laufen einen Raumgewinn erreichen, der schließlich durch einen Touchdown oder ein erzieltes Field Goal zu Punktgewinnen führt. Die verteidigende Mannschaft versucht diese daran zu hindern und selbst in Ballbesitz zu kommen. Gewinner ist die Mannschaft, die nach Ablauf der Spielzeit die meisten Punkte erzielt hat.