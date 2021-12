Von Löw zu Flick: der Wandel der Nationalmannschaft im Jahr 2021

Das Ende der Ära Löw und der Auftakt seines Nachfolgers Hansi Flick könnten nicht kontrastreicher sein. Das WM-Aus nach der Vorrunde bei der Weltmeisterschaft in Russland 2018 und das Ausscheiden im Achtelfinale der Europameisterschaft 2021 gegen England bedeuteten die Tiefpunkte im deutschen Fußball. Der Glanz des Weltmeisters von 2014 in Brasilien war endgültig dahin.

Löw-Abschied nach Bundetrainer-Rekord mit 198 Spielen

Passend dazu war auch die Verabschiedung des Trainers, der den deutschen Fußball so lange geprägt hatte, wenig weltmeisterlich. Wolfsburg, Temperaturen um den Gefrierpunkt - der Abschied als Vorprogramm eines sportlich bedeutungslosen WM-Qualifikationsspiels gegen den Fußballzwerg Liechtenstein.

Immerhin konnte Löw dort noch einmal lautstarke "Jogi-Jogi-Rufe" zahlreicher Fans hören. Aber nach 15 Jahren, der Rekordzahl von 198 Spielen und einem Weltmeistertitel musste der Bundestrainer endgültig seinen Mantel an den Haken hängen.

FCB-Titelsammler Hansi Flick bringt die "All-in-Mentalität" ins Spiel

Sein Nachfolger Hansi Flick hatte beim FC Bayern München sämtliche Vereinsfußball-Trophäen abgeräumt. Diesen unbedingten Siegeswillen erklärte er gleich bei seiner Vorstellung als Bundestrainer im August als neues Ziel für die Nationalmannschaft.

"Das kennt ihr ja alle vom Pokern: Ich setze ‚All-in‘". Das bedeute, "dass man alles gibt, um am Ende als Sieger vom Platz zu gehen". Und genau das tat er dann auch. Sieben Spiele, sieben Siege: So gut wie Flick war zuvor kein Bundestrainer in seine Amtszeit gestartet. Der Lohn war die frühzeitige Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Katar.

Mit dem Bayernblock zurück zu alter Stärke

Flick setzte auf die Viererkette, Joshua Kimmich durfte wieder im Mittelfeld dirigieren und unter seiner Regie entfaltete Leroy Sané auf einmal wieder sein Potenzial. Auch Thomas Müller gehörte wieder wie selbstverständlich zum riesigen Bayernblock in der Nationalmannschaft.

Thomas Müller spricht über "die Freude in den Gesichtern"

Auf einmal zeigte die Mannschaft wieder das aus früheren Zeiten bekannte Strahlen. "Was man auf jeden Fall mitnehmen kann, ist diese Freude, die in den Gesichtern hier zu sehen war – sowohl bei uns Spielern als auch bei den Zuschauern", erklärte Müller nach dem 9:0-Kantersieg gegen Liechtenstein.

Nach den Fußballzwergen folgen die großen Brocken

Klar, die Gegner waren bisher keineswegs Meister ihres Fach: Liechtenstein, Armenien, Nordmazedonien, Island und Rumänien. Beim Start ins WM-Jahr trifft das DFB-Team am 26. März 2022 auf Israel. In der Nations League im Juni und September lauten die Gegner aber dann: Italien, England und Ungarn. Gegen jedes dieser Teams hat Deutschland schon in einem WM-Finale gespielt.

Und für die Gruppenauslosung am 1. April 2022 für die Titelkämpfe in Katar steht fest, dass es Deutschland mit mindestens einem Topgegner zu tun haben wird. Nach dem aktuellen Weltranglistenranking wäre das DFB-Team nicht im Topf der besten Teams gesetzt. Auf der Liste ist das Team von Flick auf Rang zwölf abgerutscht.

Flick verspricht "Steigerung gegen stärkere Gegner"

Dem aktuellen Bundestrainer ist zwar klar, dass das alles "eine Herausforderung wird". Flick ist aber sicher, dass sein Team auch gegen Hochkaräter nicht "zu verstecken braucht", sondern sich stattdessen "gegen stärkere Gegner noch steigern kann".

WM-Wunsch: Einzug ins Finale und "Weltmeister werden"

Für den nächsten Jahreshöhepunkt mit der Weltmeisterschaft im November und Dezember will Flick zwar "keine Erfolge garantieren". Einen Vorsatz hat er aber trotzdem: "Wir wollen ins Finale kommen. Und wir wollen Weltmeister werden". Womit sich der Kreis zum Weltmeistermacher Joachim Löw wieder schließen würde.