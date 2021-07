Von DFB bis FC Bayern - Spontanhilfe im Sport für Flutopfer

FC Bayern und 1. FC Köln spenden 100.000 Euro

Bereits am Freitagabend hatten der FC Bayern München und der 1. FC Köln eine Spende von 100.000 Euro für die in Nordrhein-Westfalen angesiedelte Hilfsaktion "Lichtblicke e.V." angekündigt. Die Spende soll vor einem Testspiel beider Klubs am heutigen Samstag um 16.00 Uhr übergeben werden.

Bayern kündigt weitere Unterstützung an

"Die Schäden dieser Katastrophe sind verheerend", sagte Vorstandschef Oliver Kahn per Vereinsmitteilung. BAyern, Köln und Sponsor Telekom als dritter Beteiligter wollen "den Menschen helfen, die unverschuldet in so schwere Not geraten sind. Diese Spende soll nur ein erster Schritt sein, der FC Bayern plant weitere Maßnahmen zur Unterstützung."

Auch andere Fußballklubs wie Borussia Dortmund, der FSV Mainz und der 1. FC Kaiserslautern kündigten Benefizspiele zugunsten der Flutopfer an.