Von Bundesliga bis Regionalliga - der Geisterspielplan

Fußball-Nationalmannschaft

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft war zuletzt am 19. Novemer 2019 im Einsatz beim 6:1 gegen Nordirland. Nach den abgesagten Frühjahrs-Länderspielen und der Verlegung der Europameisterschaft aufs kommende Jahr wird das Team von Bundestrainer Joachim Löw frühestens im September in der Nations League wieder spielen. DIe derzeit nächsten Länderspiele wären gegen Spanien am 6. September und gegen die Schweiz am 9. September.

Die Frauen-Nationalmannschaft könnte am 19. September in der EM-Qualifikation gegen Griechenland wieder ein Länderspiel bestreiten.