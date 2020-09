Von Bredow-Werndl: "Ich liebe es, von Pferden umgeben zu sein"

"Deutsche Meisterin zu werden, ist etwas ganz Großartiges, denn Deutschland ist wahrscheinlich die Pferde-Nation schlechthin. Und da ganz vorne zu stehen, ist abnormal Geniales. Das Gefühl war unbeschreiblich und es war auch sehr emotional." Jessica von Bredow-Werndl

Nicht reden, gut reiten

Über eine komplette Wachablösung innerhalb des deutschen Teams möchte die 34-Jährige nicht sprechen, obwohl sie bei Wettkämpfen "natürlich" schon immer gerne vor Isabell Werth landen würde: "Ich möchte da gar nicht so viel reden. Das Wichtigste ist, dass ich gut reite! Darauf konzentriere ich mich. Ich versuche, immer besser zu werden."

Der Bruder als kongenialer Trainingspartner

Ihr Erfolgsgeheimnis steckt laut eigener Aussage in der Trainingsarbeit mit ihrem Bruder Benjamin Werndl: "Wir sind geniale Trainingspartner, wir spiegeln einander, wir packen uns nicht in Watte - wir packen uns richtig an und sind auch sehr kritisch miteinander. Wir puschen uns zu Höchstleistungen." Dabei stammen die Geschwister aus keinem Gestüt, das eine Profisportkarriere hätte erahnen lassen. Sie sind eher durch Zufall zur Liebe zu den Pferden gekommen.

"Ich bin so dankbar und glücklich, dass diese ganzen Zufälle und das Schicksal es so gut mit uns gemeint hat." Jessica von Bredow-Werndl