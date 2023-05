Vom Stammspieler zum Joker: Was ist Tuchels Plan mit Müller?

Thomas Müller ist bei den Bayern nicht mehr erste Wahl für die Startelf. In den vergangenen fünf Pflichtspielen stand das FCB-Urgestein nur zweimal in der Anfangsformation, dreimal wurde er eingewechselt.

Trotz Erfahrung und Riecher auf der Bank

Öffentlich stellt Trainer Thomas Tuchel den Nationalspieler nicht in Frage. Auf der PK nach dem 2:0-Sieg gegen Hertha BSC unterstrich der Bayern-Coach erneut die Bedeutung des Offensivspielers, der zunächst wieder einmal auf der Bank Platz nehmen musste: "Thomas ist am Ende super wichtig, aber er hat ein bisschen Rückenprobleme", erklärte der 49-jährige Fußballlehrer. "Dann wollten wir uns die Möglichkeit offenhalten, jemanden zu bringen, der Erfahrungen hat, der einen Riecher hat."

Doch auch trotz Rückenproblemen spricht der Trend gegen Müller. In den wichtigen Champions-League-Spielen gegen Manchester City entschied sich Tuchel gegen den Routinier. Die Begründung: Er erwarte "kein typisches Thomas-Müller-Spiel".

Ist Müller der perfekte Joker?

Der Oberbayer nimmt diese ungewohnte Rolle als Joker an und akzeptiert die Entscheidung des Trainers. Als Einwechselspieler setzt der 33-Jährige neue Impulse im Spiel. So auch gegen die Hertha: Durch Müllers Einwechslung bekam das Spiel eine neue Dynamik, die zwei Treffer fielen erst als er auf dem Platz stand. Für Tuchel derzeit also der ideale Joker.

"Thomas ist überhaupt kein Problem zu händeln, er hat 90 Minuten darauf gebrannt, heute reinzukommen." Thomas Tuchel, Trainer FC Bayern

Trotzdem dürfte der 33-Jährige mit seiner neuen Aufgabe nicht zufrieden sein. Denn es ist nicht das erste Mal, dass Müller von einem Bayern-Trainer in die Joker-Rolle gedrängt wird. Unter Niko Kovac verlor Müller sogar seinen Stammplatz. Erst als der Bayern-Coach im November 2019 entlassen wurde, bekam er von Nachfolger Hansi Flick wieder das gewohnte Vertrauen.

Youngster Musiala vor Oldie Müller

Auch Anfang des Jahres wackelte Müller erneut in der Startformation. Julian Nagelsmann brachte den Offensivspieler immer wieder von der Bank aus in die Partie, wie nun also auch Tuchel.

Müllers größter Konkurrent ist Jamal Musiala. Der 19-jährige Youngster ist unter Tuchel gesetzt. Zwar spielten beide auch schon gemeinsam in der Stammformation, wie beim 4:0-Pokal-Erfolg gegen Mainz 05, doch unter Tuchel scheint diese Kombination doch weniger beliebt zu sein. Für Tuchel dürfte es nach außen hin auch leichter zu begründen sein, einen Routinier wie Müller auf die Bank zu setzen als einen Youngster wie Musiala.

Zu seiner aktuellen Rolle im Team wollte sich Müller nicht äußern. Er zeigte sich aber nach dem Sieg gegen Hertha gewohnt kämpferisch: "Da simma wieder! Wir holen uns das Ding."