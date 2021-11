Vom Sorgenkind zur Weltspitze: Die "lange Reise" der Lena Dürr

Das lange Warten beginnt im Jahr 2016

In jungen Jahren schon als Kandidatin für den Gesamtweltcup gehandelt, galt Dürr lange als ewiges Versprechen. Im Jahr 2006 hatte sie ihre ersten FIS-Rennen bestritten.

Kurzes Aufblitzen beim City-Event und im Team

Im Jahr 2013 schien ihr Stern eigentlich aufzugehen. Sie gewann den City-Event in Moskau. Im gleichen Jahr holte sie mit Bronze im Mannschaftswettbewerb ihre erste WM-Medaille. Ein Sieg beim Saisonfinale im Teamwettbewerb sollte folgen. Doch bis auf einen fünften Platz beim Slalom von Maribor in der Saison 2014/15 rauschte sie immer wieder an den vorderen Plätzen vorbei.

2021 geht der Knoten auf

Erst in diesem Jahr endete ihre Suche nach der Form für Spitzenplätze. In Are egalisierte sie im März 2021 ihr bisher bestes Ergebnis. Am folgenden Tag schrammte sie mit Platz vier nur um 13 hundertstel Sekunden am Podest vorbei.

In Levi schaffte sie jetzt endgültig den Sprung aufs Weltcup-Podest – und das gleich doppelt. Dazu auch noch "bei einem richtigen Slalom", wie sie selbst sagte. Nicht wie vor langer Zeit beim kurzen Cityevent, der "von der sportlichen Wertigkeit her was ganz anderes" sei als "ein klassischer Slalom", erklärte ARD-Wintersportexperte Felix Neureuther. Das in Levi sei dementsprechend "noch ein ganz anderes Gefühl", erzählte Dürr mit Freudentränen in den Augen.