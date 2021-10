Vom Skibergsteigen zum Radsport: Herausforderung gemeistert

Niedermaier will weiter zweigleisig fahren

Seitdem geht es für beide darum, ihre Kondition und ihr Know How für die Berge aufs Rad zu bringen. Antonia sitzt kaum im Sattel, da hängen ihr schon EM und WM Medaillen um den Hals, in Belgien gewinnt sie bei der Weltmeisterschaft Bronze bei den Juniorinnen. "Zeitfahren bin ich vor der EM nur zwei gefahren, und bin dann gleich Zweite geworden und bei der WM Dritte. Da bekomme ich immer noch Gänsehaut, wenn ich dran denke."

Anders als Niedermaier, fährt Palzer nur noch mit dem Rad die Berge hoch. Seine Saison mit dem Raublinger Profiradteam Bora-Hansgrohe verläuft wie ein steiler Anstieg. Von den ersten Trainingskilometern am Gardasee bis zum Höhepunkt, der Vuelta in Spanien, seiner ersten großen Rundfahrt über drei Wochen, durch die er sich durchkämpft.