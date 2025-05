FCB-Neuzugang Bischof: Vom Abstiegskampf ins Rampenlicht

Dass nach dieser absolut enttäuschenden Saison der TSG Hoffenheim ein Spieler des bis zum letzten Spieltag relegationsbedrohten Vereins sein Debüt im Kader der Nationalmannschaft gibt, ist ein kleines Wunder. Doch Bayern Münchens Sommerneuzugang Tom Bischof ist ein erstaunlicher Spieler, der "in einer sehr schweren Situation in Hoffenheim eine sehr gute, stabile Saison gespielt hat", so Bundestrainer Julian Nagelsmann in seinem Nominierungsvideo für das Final-Four-Turnier der Nations League (4. - 8. Juni in München und Stuttgart).

Nagelsmann will Bischof testen

Nagelsmann muss auf die Schlüsselspieler Jamal Musiala, Antonio Rüdiger und Kai Havertz verzichten, die nach Verletzungen nicht voll einsatzfähig sind. So kommt der 19-jährige Bischof zum Zuge: "Dadurch, dass wir einen Kaderplatz zur Verfügung haben und er als sehr guter Perspektivspieler für die A-Nationalmannschaft dauerhaft infrage kommt, finde ich es gut, dass ich ihn jetzt dabei haben kann und ihn testen kann", so der Bundestrainer.

Der 19-Jährige hat viele Qualitäten

Obwohl Bischof den Kaderplatz von seinem zukünftigen Teamkollegen Musiala übernimmt, ist der gebürtige Unterfranke aus Amorbach im bayerischen Odenwald ein anderer Spielertyp als Musiala. Der im zentralen und offensiven Mittelfeld einsetzbare Bischof spielt eher den genialen Pass, als drei Verteidiger mit Dribblingkünsten stehen zu lassen, und glänzt mit seinem Spielverständnis.

Wegen Klub WM: Bischof überspringt die U21

Der 19-Jährige ist kein unbeschriebenes Blatt. Bereits 56 Mal stand er in der Bundesliga auf dem Platz und durchlief alle U-Nationalmannschaften bis auf die U21, für die im Juni eine Europameisterschaft ansteht. Für die EM wurde Bischof jedoch nicht von seinem neuen Verein Bayern München freigegeben, da sie sich mit der Klub-WM überschneidet. "Er hat jetzt einen Step übersprungen, aber weiß auch das richtig einzuordnen", so Nagelsmann.

Bayern freut sich auf "eines der größten deutschen Talente"

Nach 13 Jahren bei der TSG Hoffenheim wurde im Januar bekannt, dass Bischof ablösefrei nach München wechseln wird. In seinem letzten Spiel im Trikot der TSG am 34. Bundesligaspieltag gegen Bayern München flossen bei Bischof bei seiner Auswechslung die Tränen.

In München freut man sich jetzt wie in der Nationalmannschaft auf "eines der größten deutschen Talente", wie es FCB-Sportdirektor Christoph Freund im Januar sagte.