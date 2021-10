Volleys Herrsching: Saisonstart mit Fans und hohen Zielen

"Irrer" Neuzugang und ambitionierte Saisonziele

Ansonsten ist Hauser froh, dass er viele wichtige Spieler halten konnte wie eben Tim Peter, Jonas Kaminski oder Libero Ferdinand Tille. Der US Amerikaner Jalen Penrose wurde auf der so wichtigen Diagonalposition durch einen 22-Jährigen ersetzt: Samuel Jeanlys.

"Samuel Jeanlys ist ein junger Franzose, der völlig irre athletische Fähigkeiten hat. Das macht schon Spaß, ihm beim Einschlagen zuzuschauen, das ist etwas Besonderes." Herrsching-Coach Hauser

Und wenn er im Spiel dann auch überzeugt, wird’s vielleicht was mit den Saisonzielen: Dieses Mal soll es andersrum laufen als letztes Jahr - nach Platz vier in der Tabelle gab es das knappe Aus im Play-off-Viertelfinale.

"Ich habe nichts dagegen, wenn wir am Anfang nicht ganz so gut spielen, aber am Ende im Pokalfinale und im Halbfinale der Meisterschaft stehen. Das ist das Ziel. Das ist ein sehr ehrgeiziges Ziel, aber wir wollen wieder etwas besser werden", sagt Hauser.