Volleyballerinnen bei WM auf Top-Ten-Kurs

Gegen Puerto Rico setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski mit 3:1 (25:23, 25:27, 29:27, 25:22) durch. Zum Abschluss trifft Deutschland am Donnerstag (6.25 Uhr) auf die Dominikanische Republik und hat es mit einem Sieg selbst in der Hand, das gesteckte Ziel zu erreichen. Nach fünf Siegen und drei Niederlagen liegt die deutsche Mannschaft in der Gruppe E mit 14 Punkten auf dem fünften Rang vor der Dominikanischen Republik (13), Puerto Rico (6) und Mexiko (3). In Nagoya tat sich die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) schwer mit die Favoritenrolle, es fehlte die Leichtigkeit aus den vorangegangenen Auftritten. Zudem überzeugte Puerto Rico durch hervorragende Abwehrarbeit. Deutschland ließ viele Chancen liegen, die Konsequenz fehlte. Im dritten Durchgang war es dann Diagonalangreiferin Louisa Lippmann, die den vierten Satzball zur 2:1-Führung verwandelte und Deutschland auf die Siegerstraße brachte. "Das sind Spiele, die wir gewinnen wollen, damit wir unser Ziel erreichen", hatte Koslowski vor Spielbeginn gesagt. Der Druck war für sein Team durch die veränderte Ausgangslage groß.

Die Qualifikation für die Top-Sechs-Runde war für Deutschland nach dem 0:3 gegen Europameister Serbien am Montag bereits nicht mehr zu erreichen.