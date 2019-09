Volleyballer verpassen EM-Halbfinale - 0:3 gegen Polen

Vor 6500 Zuschauern im niederländischen Apeldoorn war Georg Grozer mit 18 Punkten bester deutscher Angreifer. Der Vize-Europameister von 2017 zeigte gegen seinen ehemaligen Coach Vital Heynen eine leidenschaftliche Vorstellung, Polens Kraftpakete waren über die gesamte Spielzeit aber einfach zu stark.

Die gute Vorstellung macht jedoch viel Mut für die Olympia-Qualifikation im Januar in Berlin. Der Weltmeister trifft nun am Donnerstag (20.30 Uhr) in Ljubljana auf Slowenien oder Titelverteidiger Russland.