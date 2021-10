Volleyballbundesliga: Straubing verliert, Vilsbiburg gewinnt

Jedes niederbayerische Team wollte sein Auftaktspiel in der Volleyball-Bundesliga der Damen gewinnen. Gelungen ist es nur den Roten Raben Vilsbiburg. Nawaro Straubing ist mit einer Heimniederlage in die neue Saison gestartet.

Straubing verliert und Vilsbiburg gewinnt alle Sätze

Nawaro Straubing hat vor gut 300 Zuschauern den Auftakt in der heimischen Turmayr-Halle gegen den USC Münster klar mit 0:3 Sätzen (19:25, 18:25, 16:25) verloren. Dabei spielte beim Gegner Münster mit Iris Scholten eine ehemalige Nawaro-Spielerin eine entscheidende Rolle, so der Club in einem anschließenden Statement. Münsters Diagonalspielerin steuerte 16 Punkte zum klaren Erfolg für die Gäste bei.

Besser lief der Saisonstart für die Roten Raben Vilsbiburg. Sie holten mit einem deutlichen 3:0 (25:17, 25:19, 27:25) in Neuwied ihren ersten Auswärtssieg. Coach Florian Völker sagte nach dem Spiel: "Wir haben unsere Aufgabe erfüllt". Dass aktuell noch die Stabilität im Spiel fehle, sei am ersten Spieltag nicht ungewöhnlich. "Daran werden wir in nächster Zeit weiter arbeiten."

Nächsten Spiele am Wochenende

Am kommenden Samstag ab 19 Uhr erwarten die Roten Raben Titelaspirant Stuttgart. Nawaro Straubing spielt bereits am Freitagabend ab 20 Uhr in Potsdam. Die Partie wird live auf sport1 im Free-TV übertragen.