Volleyballbundesliga: Straubing und Vilsbiburg spielen

Die Saison 2021/2022 in der Volleyball-Bundesliga geht in die Schlussphase. Mit dabei sind zwei niederbayerische Vereine: die Damen von Nawaro Straubing und die Roten Raben Vilsbiburg. Beide spielen diese Wochenende. Straubing empfängt Erfurt zuhause, die Roten Raben müssen zum Auswärtsspiel nach Dresden.

Revanche für die Hinspiel-Niederlage

Die Volleyballerinnen von Nawaro Straubing wollen sich am Samstagabend ab 19.30 Uhr in der eigenen Halle bei Schwarz-Weiß Erfurt für die Hinspiel-Niederlage revanchieren. Beim 0:3 Ende Dezember in Erfurt stand Straubings Trainer Bart-Jan van der Mark nur ein Rumpfkader zur Verfügung. Inzwischen können die Niederbayerinnen im Kellerderby der Volleyballbundesliga wieder in Bestbesetzung antreten. Dementsprechend optimistisch gibt sich der Coach: "Das sind unsere direkten Nachbarn in der Tabelle. Wenn wir die Chance auf einen Sieg haben, dann auf jeden Fall jetzt", wird van der Mark in einer Mitteilung des Clubs zitiert.

Die Straubingerinnen haben nach 15 Spieltagen in der Bundesliga erst zwei Siege auf ihrem Konto und sind derzeit als Elfte Tabellenvorletzte. Einen Platz davor ist der heutige Gegner Schwarz-Weiß Erfurt, allerdings haben die Thüringerinnen aufgrund der Punktevergaberegeln der Volleyball-Bundesliga bereits sechs Punkte Vorsprung.

Tickets für das Spiel von Nawaro Straubing gegen Schwarz-Weiß Erfurt in der Turmayr-Volleyballarena werden ausschließlich online über die Internetseite von Nawaro verkauft.

Rote Raben: Acht Spiele in vier Wochen

Mit dem Auswärtsspiel beim aktuellen Deutschen Meister Dresden starten die Roten Raben in die heiße Schlussphase der Vollleyball-Bundesliga-Hauptrunde. Beginnend mit der Partie beim Dresdner SC am Samstag um 17.30 Uhr hat das Team von Cheftrainer Florian Völker nicht weniger als acht Spiele innerhalb von vier Wochen zu bestreiten. "Das ist für alle eine neue Situation", sagt der Raben-Coach mit Blick auf den stressigen Endspurt, der den Bundesliga-Mannschaften eine Vielzahl von Nachholterminen aufgrund Corona-bedingter Spielausfälle aufbürdet. Jedes Team hat noch mindestens sechs Spiele zu absolvieren, Schlusslicht Neuwied sogar neun.

Für die Roten Raben reiht sich ab sofort eine englische Woche an die andere, da komme der Trainingssteuerung besondere Bedeutung zu, signalisiert Florian Völker. Über die Schwierigkeit der Aufgabe in Dresden macht man sich im Rabennest keine Illusionen. Der Meister holte nach durchwachsenem Saisonstart aus den letzten neun Bundesliga-Spielen 25 von 27 möglichen Punkten und hat sich auf Tabellenplatz zwei hinter dem souveränen Spitzenreiter Stuttgart vorgearbeitet. "Der DSC ist gerade sehr, sehr stabil unterwegs", weiß Völker und verweist bei der Charakterisierung des Gegners unter anderem auf dessen exzellente Annahme. Die Vilsbiburger Außenseiterrolle in Dresden ist klar definiert, "aber wir haben was vor", sagt Florian Völker. Psychologisch gesehen "können wir nur gewinnen, und wir wollen beherzt und mutig an die Aufgabe herangehen".