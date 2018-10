Volleyball-WM: Bittersüßer Abschied von Spielführerin Fromm

Elf Jahre nach ihrem Debüt in Schwarz-Rot-Gold trat Fromm bei der WM in Japan von der großen Volleyballbühne ab. "Mein Herz blutet, dass ich dieses Team verlassen werde", sagte die 32-Jährige nach dem 0:3 (12:25, 19:25, 17:25) gegen die Dominikanische Republik. 321 Einsätze absolvierte Fromm für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV). 2011 und 2013 holte die Außenangreiferin EM-Silber.

Platz in den Top Ten knapp verpasst

Die DVV-Frauen verpassten durch die Niederlage zum WM-Abschluss den angestrebten Platz unter den Top Ten. Mit einer Bilanz von fünf Siegen - darunter dem Sensationserfolg gegen den zweimaligen Olympiasieger Brasilien - und vier Niederlagen schlossen sie die Endrunde auf Platz elf ab. "Wir haben wirklich eine gute WM gespielt. In den letzten Tagen ist uns ein bisschen die Power verloren gegangen", sagte Bundestrainer Felix Koslowski, der mit Einstellung und Entwicklung seines jungen Teams aber hochzufrieden war.

Lippmann soll die Fromm-Lücke füllen

In Diagonalangreiferin Louisa Lippmann, die zum Abschluss mit 14 Punkten erneut in der Offensive herausstach, hat der Bundestrainer allerdings schon seine neue Anführerin gefunden. Die 24-Jährige sei eine "Ausnahmevolleyballerin", so Koslowski: "Sie ist im Konzert der ganz Großen." Neben Lippmann will der Bundstrainer aber weitere potenzielle Spitzenspielerinnen entwickeln: "Wir müssen jetzt daran arbeiten, dass wir wieder solche Persönlichkeiten und Spielerinnen wie Maren aufbauen."