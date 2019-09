Volleyball: Vilsbiburg will mit alter Bekannter oben mitmischen

Wieder in Vilsbiburg nach ihrer Europa-Tour: Lena Möllers hatte zwischen 2013 und 2019 für fünf Klubs in vier verschiedenen Ländern gespielt. Die erste Auslandsstation war das italienische Novara, dann ging es nach Bozen, von dort für zwei Jahre ins französische Béziers und schließlich nach Rumänien zu Alba-Blaj. Jetzt ist sie zurück im niederbayerischen Städtchen. "Es ist ein bisschen wie nach Hause kommen", sagt die 29- jährige Zuspielerin, die die Mannschaft als Kapitänin anführen wird.

Kapitänin Lena Möllers

Ein genaues Saisonziel zu formulieren, sei in der momentanen Phase der Vorbereitung noch "schwierig", meint Möllers. Das Trainingslager in Polen lief für die Vilsbiburgerinnen positiv. Ob das Team mit ihr an die alten Erfolge anknüpfen kann? Abwarten. Jedenfalls gehört Lena Möllers zu der Spielergeneration, die in Vilsbiburg den Gewinn der Meisterschaft feierte. Der letzte große Erfolg war der Pokalgewinn 2014. Seitdem war für die Mannschaft häufig in den Playoffs vorzeitig Schluss.

Top-Trio: Schwerin, Dresden und Stuttgart

Das soll sich im dritten Jahr unter der Führung des Schweizer Trainer Timo Lippuner möglichst ändern. Schwerin, Dresden und Stuttgart seien "zwar noch höher einzustufen", erklärt Lippuner. "Aber wir arbeiten daraufhin, uns zu verbessern und anzugreifen", sagt er.