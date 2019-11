Volleyball: Topspiel in Haching war Werbung für den Sport

Kronthalers "Weckruf" zur richtigen Zeit?

Derweil rudert Alpenvolley-Boss Hannes Kronthaler etwas zurück, was das mögliche Ende der Kooperation zwischen Unterhaching und Innsbruck angeht. In einem Zeitungsinterview hatte er die Zukunft des Projekts wegen der schleppenden wirtschaftlichen Entwicklung in Frage gestellt und die Schuld dafür den Unterhachingern gegeben. "Ich habe mal einen Weckruf gestartet. Ich bin ein Mensch, der zur richtigen Zeit sagt, 'Leute, wir müssen angasen und den Druck erhöhen'. Wenn man das heute gesehen hat, ist das wirklich ein gutes Konzept mit zwei Regionen, die sich zusammengetan haben."