Volleyball: Straubing und Vilsbiburg verlieren ihre Partien

In der Frauen-Volleyball-Bundesliga haben Nawaro Straubing und die Roten Raben Vilsbiburg an diesem Wochenende keine Punkte geholt. Beide Teams verloren ihre Partien.

Rote Raben enttäuscht

Es war ein enttäuschender Abend für die Roten Raben: Im Auswärtsspiel beim SSC Palmberg Schwerin unterlagen sie mit 0:3 und hatten nach Spielende quasi doppelten Grund zur Enttäuschung, teilt der Verein mit.

In den ersten beiden Sätzen war für das Team von Cheftrainer Florian Völker gegen starke Schwerinerinnen nichts zu holen, und als die Gäste im dritten Durchgang trotz einer Leistungssteigerung kurz vor dem Satzgewinn standen, schafften sie es nicht, bei 24:19 den Sack zuzumachen. Nach fünf vergebenen Vilsbiburger Satzbällen drehte Schwerin den Spieß noch um und verwandelte seinerseits den zweiten Matchball.

"Wir haben keinen Rhythmus gefunden"

Florian Völker attestierte Schwerin "das mit Abstand beste Saisonspiel". In den Sätzen eins und zwei habe der SSC sehr aggressiv und druckvoll gespielt, "da haben wir überhaupt keinen Rhythmus gefunden", so der Raben-Coach. Am kommenden Samstag empfangen die Raben im Achtelfinale des DVV-Pokals die Ladies in Black Aachen. Eine Woche später geht es mit dem Bundesliga-Programm weiter, dann ist der SC Potsdam in der Ballsporthalle zu Gast.

Nawaro Straubing verliert mit 1:3 gegen Tabellenführer

Am fünften Spieltag der neuen Bundesliga-Saison haben die Volleyballerinnen von Nawaro Straubing den MTV Stuttgart empfangen. Trotz einer starken Leistung gegen den Tabellenführer aus Baden-Württemberg mussten die Niederbayern eine 1:3-Niederlage einstecken. "Bei NawaRo musste man nach der Niederlage aber nicht traurig sein. Das Team hatte mit einer starken Leistung dem Titelfavoriten den ersten Satzverlust der Saison beigebracht und Werbung für Volleyball in Straubing gemacht", so der Verein in einer Mitteilung.

Kommenden Samstag steht für NawaRo das DVV-Pokal Achtelfinale beim Zweitligisten VC Wiesbaden II an. Danach geht es am 13. November in der Liga beim Dresdner SC weiter.