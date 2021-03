Volleyball: Rote Raben und Nawaro verlieren erstes Playoff-Spiel

Am Mittwochabend haben beide niederbayerischen Damen-Volleyballteams ihre ersten Playoff-Spiele im Viertelfinale der 1. Volleyballbundesliga verloren. Die Roten Raben aus Vilsbiburg im Kreis Landshut mussten sich gegen den SC Potsdam mit 1:3 geschlagen geben. Nawaro Straubing unterlag mit 0:3 gegen Allianz MTV Stuttgart.

Rote Raben kämpften bis zum Schluss

Vilsbiburgs Kampfgeist sei ungebrochen gewesen, heißt es in einer noch am Abend verschickten Pressemitteilung. "Wir haben zwei Sätze wirklich gut gespielt", wird Raben-Coach Florian Völker zitiert, "im dritten und vierten Satz haben wir aber in Block und Abwehr nicht mehr richtig Zugriff bekommen. Und Potsdam war dann einfach auch gut".

Die Roten Raben werden zum Rückspiel am Samstagnachmittag in der MBS-Arena erwartet. Sollten die Vilsbiburgerinnen dann gewinnen, steigt das alles entscheidende dritte Spiel am Sonntag um 16.30 Uhr, ebenfalls in Potsdam.

Straubing unterliegt deutlich

Straubing hingegen tat sich schwer gegen den amtierenden Deutschen Meister aus Stuttgart. "Wir haben heute zu keiner Phase zu unserem Spiel gefunden", sagte Straubings Coach Benedikt Frank laut Pressemitteilung.

Am Samstag ist für Nawaro das zweite Spiel gegen Stuttgart in der Serie "Best-of-three". Spielbeginn in der Scharrena ist um 19.30 Uhr. Auf sportportal.tv können die Fans die Partie im Livestream sehen. Wenn die Niederbayerinnen diesmal siegreich vom Feld gehen, bekommen sie ihr erhofftes drittes Spiel am Sonntag. "Das wird schwer, aber wir werden alles dafür geben", verspricht Trainer Frank.