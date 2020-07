Volleyball: Patrick Steuerwalds Rückkehr nach Unterhaching

Als Anfang Zwanzigjähriger hat Steuerwald hier die ersten Erfolge seiner großen Spielerkarriere gefeiert. Jetzt ist er wieder da und soll Volleyballtalente ausbilden.

Baustelle - auch beim TSV Unterhaching

Mit Hammer und Meißel werkelt Patrick Steuerwald in seinem Haus südlich von München. Hier ist einer wiedergekommen, um zu bleiben. Sein Volleyball-Team, der TSV Unterhaching, ist auch so eine Baustelle. "Sicherlich wird viel Lehrgeld gezahlt, weil aktuell haben wir sehr viele Drittliga- und Zweitligaspieler, die haben noch nie in der ersten Liga gespielt", erzählt Steuerwald.

Rückkehr zu den Wurzeln

Aber die aktuelle Konstellation erinnert schon so ein bisschen an seine Zeit als Spieler in der Münchner Vorstadt, unter dem damaligen Trainer und jetzigen Geschäftsführer Mihai Paduretu haben die jungen Wilden Hachinger um Steuerwald die Liga aufgemischt.

Ferdinand Tille war damals der Jüngste, er hat mit Steuerwald viele Jahre in Haching, in der Nationalmannschaft und bei seinem jetzigen Verein in Herrsching zusammengespielt.

Ende der Spielerkarriere nach Horrorverletzung

Wer die Bilder seiner Horrorverletzung vor rund zwei Jahren gesehen hat, bekommt sie so schnell nicht aus dem Kopf: Steuerwald knickt um, das Sprunggelenk ausgekugelt, der linke Fuß hängt nur noch am Bein. Ein Jahr später gibt er den Reha-Kampf um den aktiven Sport auf.

Neustart mit dem Unterhachinger Nachwuchs

Mit 34 bastelt Steuerwald an seiner zweiten Karriere. Den Hachinger Nachwuchs durch die Bundesliga begleiten und endlich dauerhaft mit seiner Frau und den zwei Kindern zusammen an einem Ort leben, so lauten sie Aussichten.