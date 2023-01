Volleyball: Nawaro Straubing überrascht die Roten Raben

In der Volleyball-Bundesliga der Frauen hat es gestern eine Überraschung gegeben: Das zweite Niederbayern-Derby in dieser Saison zwischen den Roten Raben Vilsbiburg und Nawaro Straubing ging in den Tiebreak, den schließlich die Gastgeberinnen mit 15:13 gewannen. Trotzdem freuten sich die Straubingerinnen über einen Punktgewinn – sie waren als Außenseiterinnen nach Vilsbiburg gereist.

Live-Ergebnisse und Tabellen finden Sie im: Livecenter BR24 Sport

Großes Publikum verfolgt Volleyball-Derby

Vor fast 1.500 Zuschauern in der Ballsporthalle in Vilsbiburg lief es für die Roten Raben zunächst nach Wunsch. Sie gewannen die ersten beiden Sätze klar einmal mit zehn, einmal mit neun Punkten Vorsprung (25:15 / 25:16). Danach kam Straubing besser ins Spiel, holte wichtige Punkte und schaffte es, die nächsten beiden Sätze knapp für sich zu entscheiden (24:26 / 23:25).

Nawaro im Wechselbad der Gefühle

Auch im Tiebreak hatten die Nawaros den besseren Start, schafften es aber nicht, ihren Vorsprung zu verteidigen und kassierten schließlich eine Fünf-Satz-Niederlage.

"Klar freuen wir uns über den Punkt, doch grade fühlt es sich nicht ganz richtig an", beschrieb Straubings Co-Trainer Berni Prem nach dem Spiel sein Wechselbad der Gefühle. Dennoch sei der Punktgewinn für die Nawaros, die Vorletzte der Tabelle bleiben, ein Erfolg.

Rote Raben nicht zufrieden

Aber auch die Roten Raben sind trotz der beiden Punkte nicht zufrieden: "Wir wissen jetzt, dass wir in jedem Spiel bis zum Schluss kämpfen müssen. Drei Punkte wären besser gewesen", mahnte Libera Kirsten Knip. Die Roten Raben klettern in der Tabelle auf den derzeit siebten Platz