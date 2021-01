Volleyball: Nawaro freut sich trotz Geisterspiel auf Rote Raben

Am Samstag findet das Niederbayern-Derby der ersten Volleyball-Bundesliga der Damen in Straubing statt. Nawaro Straubing empfängt ab 19.30 Uhr die Roten Raben Vilsbiburg aus dem Landkreis Landshut. Wegen Corona sind keine Zuschauer in der Turmair-Volleyballarena zugelassen. Wie der Verein mitteilt, können die Fans aber ab 19.15 Uhr das Match im Livestream unter sporttotal.tv verfolgen.

Rote Raben sind Favorit im Niederbayern-Derby

Die Roten Raben gehen als Favorit in das Derby. In der Hinrunde hatten sie die Straubingerinnen mit 0:3 geschlagen. "Doch all diese Ergebnisse zählen jetzt nicht mehr. Vielmehr zählt die aktuelle Form der beiden Teams. Diese ist bei beiden Mannschaften gut", heißt es in einer Pressemitteilung. Alle Nawaro-Spielerinnen sind einsatzbereit, sagt Straubings Coach Benedikt Frank.

Straubingerinnen ohne Pause

Jedoch hätten die vielen Spiele - auch rund um Weihnachten und Silvester - an den Kräften gezehrt. "Sie bräuchten eigentlich eine Pause", so Frank. Trotzdem erwarte er ein "cooles, knappes Spiel" gegen die Raben. "Vilsbiburg hat sich richtig gut berappelt, aber ich denke wir können trotzdem dagegenhalten und aus dem Hinspiel haben wir einiges gut zu machen." Der Verein freue sich sehr auf das Spiel am Samstag, auch wenn es ein Geisterspiel sei und keine Fans in der Halle teilnehmen dürften.