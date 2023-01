Volleyball: Höfner und Zemljak gewinnen Turnier in Kirchweidach

Julius Höfner vom TSV Grafing hat mit seinem Partner Nejc Zemljak das Beachvolleyball-Turnier in Kirchweidach gewonnen. Im Finale setzte sich das Duo mit 2:1 gegen Kim Huber und Daniel Kirchner vom Münchner Verein Beach4U durch. Bei den Frauen gewannen die Kölnerinnen Ida Burbulla und Luisa Doss gegen Laura Blumenberg (Lahnstein) und Priscilla Gatzsche (Dingolfing).

Ungewöhnliches Setting bei den "Tomatopen"

Beachvolleyball im Januar - das ist weit mehr als eine Antwort auf Fußball-WMs kurz vor Weihnachten. Das traditionelle Beachvolleyball-Event im "sport-verrückten" Dorf Kirchweidach im Landkreis Altötting kehrt nach zwei Jahren Corona-Pause zurück. Es ist das einzige Indoor-Turnier in Deutschland. Vom Bayerischen Volleyball-Verband ist es in die Kategorie 1+, immerhin die dritthöchste Kategorie in Deutschland, eingestuft.

Die Spieler und Zuschauer erwartete eine Arena der besonderen Art. Das Event fand in der Verpackungshalle eines Gemüsebaubetriebs statt. In der Tomatenhalle wurden 300 Tonnen Sand für zwei Beachvolleyballfelder aufgeschüttet und Tribünen für insgesamt rund 500 Zuschauer aufgebaut.

Die Favoriten tun sich schwer

Den erste Satz im Finale holte sich das Außenseiter-Duo Huber/Kirchner mit einem schönen Block beim Satzball. Das Team war von Anfang besser in der Partie. Die Routiniers blieben ruhig, kämpften sich immer wieder an die Führenden heran, doch konnten schließlich den ersten Satzverlust nicht abwehren.

Im zweiten Satz dann umgekehrte Rollenverteilung. Höfer und Zemljak starteten diesmal besser, lagen fast den gesamten Satz vorne, konnten aber nicht entscheidend wegziehen, ehe zwei Fehler des gegnerischen Teams den Satzgewinn brachten. So ging es in den entscheidenden dritten Satz, der nur bis 15 ausgespielt wird.

Höfner: "Es war einzigartig"

Dort hatten Huber/Kirchner kaum eine Chance gegen die Routiniers. Höfer und Zemljak dominierte den Tiebreak und lagen nach einer etwas schwächeren Anfangsphase fast durchgehend vorne. Der Schlusspunkt war dann kurios Höfer verwandelte eine misslungenes Zuspiel seines Gegenspielers mit einem furiosen Schmetterball.

"Nach dem ersten Satz dachte ich 'Au weh', aber zum Ende hat es gereicht", sagte Höfner nach dem Sieg. "Es war einzigartig hier. Vor drei Jahre war ich leider nicht dabei, umso schöner, dass es diesmal geklappt hat."