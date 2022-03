Volleyball: Herrsching muss in entscheidende Viertelfinal-Partie

Da war für Volleyball-Verhältnisse mächtig was los im Audi Dome am Münchner Westpark. Denn die WWK Volleys Herrsching begrüßten am Freitagabend eine Rekordkulisse: 2.500 Zuschauer waren gekommen, um das Duell mit dem Bundesliga-Rekordchampion VfB Friedrichshafen zu sehen. Denn nach dem 3:2-Erfolg aus der Vorwoche hätten die Oberbayern erstmals in der Vereinsgeschichte ins Halbfinale einziehen.

Doch noch ist dieser Schritt nicht geschafft. 0:3 (16:25, 20:25, 25:27) und auch in der Höhe verdient verloren die Herrschinger am Freitagabend, so steht es in der Viertelfinal-Serie der Bundesliga 1:1. Nach dem Ausgleich der Serie müssen die Herrschinger nun ins entscheidende Spiel nach Neu-Ulm, wo Friedrichshafen seine Heimspiele derzeit austrägt (Samstag, 26.3. um 20 Uhr). Nur der Sieger bleibt im Playoff-Rennen.

Lediglich im dritten Satz hält Herrsching bis zum Schluss mit

In den ersten beiden Sätzen setzten sich die Schwaben jeweils zur Mitte der Durchgänge entscheidend ab. Lediglich im dritten blieben die Herrschinger dran, mussten sich dann aber in der Verlängerung des Satzes dem deutlich routinierteren Team von Mark Lebedew geschlagen geben, das jedes Jahr um die Meisterschaft mitspielt.

"Mich nervt, dass wir den dritten Satz nicht gewonnen haben. Allein schon das Publikum hätte es verdient gehabt - es war eine super Stimmung", sagte daher auch ihr Trainer Max Hauser. Nun geht es zurück nach Neu-Ulm. Wie man dort gewinnt, hat seine Mannschaft schon einmal gezeigt.