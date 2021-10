Volleyball: Haching schlägt mit dem TSV 1860 auf

Durch die Partnerschaft will Unterhaching auch sein Image aufpolieren. "Wir erhoffen uns durch die Kooperation mit dem TSV 1860 München eine bessere Vermarktung, Positionierung und Sichtbarkeit der Bundesliga-Mannschaft", erklärte Geschäftsführer Mihai Paduretu.

Volleyball-Tradition in der Landeshauptstadt

Damit soll auch ein Anknüpfungspunkt an die die große Volleyballtradition der der Löwen geschaffen werden. Bis zum Jahr 1980 waren die Sechziger in dieser Sportart vier Mal Deutscher Meister geworden.

Aufholbedarf nach missglückter letzter Saison

Die Hachinger haben da nämlich gehörigen Aufholbedarf: Sie haben eine Saison voller Niederlagen hinter sich, die sie als Tabellenletzter abschlossen. Nur dank einer Regelung der Liga, dass coronabedingt niemand absteigen muss, blieb ihnen dieses Schicksal erspart.

Neustart mit Trainer Tanase

Jetzt hat Unterhaching nach dem Abgang von Trainer Patrick Steuerwald mit Bogdan Tanase einen sehr erfahrenen Coach an der Seite. In dieser Saison will der Trainer das Team zu mehr Punkten führen. "Wir wollen nicht mehr, dass die Leute uns als Außenseiter betrachten. Das junge Team soll seinen Vorteil nutzen, dass es ohne Druck aufspielen kann", sagte der Trainer. Die Nichtabstiegsregel gilt nämlich auch in dieser Saison. Unterhaching will sich jetzt "von Spiel zu Spiel steigern" und hofft "darauf, das eine oder andere Team etwas ärgern", erklärte Tanase.