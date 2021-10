Volleyball-Bundesliga: Saisonstart in Straubing und Vilsbiburg

Trotz vier Niederlagen in den Vorbereitungsspielen sind die Damen von NawaRo Straubing heiß auf die kommende Saison 2021/2022 in der Volleyball-Bundesliga. Besonders freuen sich die Niederbayerinnen auf die Zuschauer, die sie zum ersten Mal am 6. Oktober gegen Münster in der heimischen Halle unterstützen werden. Ziel der Mannschaft ist, wie schon im letzten Jahr geglückt, in die Play-offs einzuziehen.

Rote Raben Vilsbiburg wollen ins Halbfinale

Dieses Ziel haben auch die Roten Raben Vilsbiburg ausgerufen, am liebsten möchten die Damen sogar den Einzug in das Halbfinale schaffen. Dabei ist der verfügbare Etat für Bundesliga-Verhältnisse nur mittelmäßig. "Die Bundesliga ist derzeit die ausgeglichenste Liga in Europa", erklärte Trainer Florian Völker. Zum Auftakt am 6. Oktober soll auswärts beim Aufsteiger VC Neuwied 77 der Grundstein gelegt werden