Volleyball-Bundesliga: Herrsching und Alpenvolleys starten

Komplett auf links gedreht ist der Kader beim TSV Herrsching. Mit Tim Peter und Libero Ferdinand Tille sind ganze zwei Spieler aus der vergangenen Saison geblieben. "Uns gehen die Stars ab", sagt Trainer Max Hauser, der trotzdem ganz zufrieden mit seinem Kader ist. Teambuilding war eine seiner ersten Maßnahmen.

Spieler wissen noch nicht, wie gut sie sind

Bis ins Play-off-Viertelfinale kamen die Herrschinger in der vergangenen Saison, in der Hauser den Kader als seinen bisher stärksten bezeichnete. Das Potenzial dazu haben die Spieler auch dieser Spielzeit: "Ich würde nicht sagen, dass wir da qualitativ schlechter besetzt sind. Nur: Noch wissen die Jungs das nicht, dass sie so gut sind." Der noch angeschlagene Zuspieler Johannes Tille ist zum Beispiel einer, dem Hauser ganz Großes zutraut: "Das Ziel muss sein, ihn in die Nationalmannschaft zu bringen."

Herrsching auf Sponsorensuche erfolgreich

Der wichtigste Neuzugang beim TSV Herrsching ist aber eigentlich ein Sponsor. Mit einer Versicherungsgruppe hat man jetzt einen Namenssponsor gefunden, der für eine ganz neue finanzielle Basis sorgt. "Es ist das erste Jahr, dass wir in eine Saison gehen, die sportlich gut oder schlecht sein kann, aber sie wird uns finanziell auf zwei Beine stellen", freut sich der Trainer. So klar lassen sich die sportlichen Ziele für die Saison noch nicht formulieren, also heißt das erst einmal Klassenerhalt, "aber ich sehe selber erst nach den ersten vier Spielen, wo es hingeht."