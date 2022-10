Volleyball-Bundesliga: Herrsching sieht sich gut aufgestellt

Nach einer langen Vorbereitung geht es ab dem Wochenende endlich auch in der Volleyball-Bundesliga wieder um Punkte. Mit dem TSV Haching München und den WWK Volleys Herrsching sind zwei bayerische Teams in der nur noch aus neun Mannschaften bestehenden VBL dabei. Gerade bei den Herrschingern erhofft man sich Einiges.

"Wir haben eine sehr bayerische und sehr junge Mannschaft, dazu internationale Spieler mit Nationalmannschaftserfahrung. Ich denke, diese Kombination passt zu uns", sagt Max Hauser, Geschäftsführer und in der neuen Saison auch Co-Trainer der Mannschaft.

Neuer Cheftrainer, junge Mannschaft

Als Cheftrainer hat Hauser Neuer niemand Geringeren als Thomas Ranner, vorher Co-Trainer beim VfB Friedrichshafen, an den Ammersee gelotst, der früher selbst mal für Herrsching spielte. "Seine Trainings und seine Ansprache gefallen mir gut. Mit ihm sind wir da national top aufgestellt", so Hauser, der glaubt, mit Ranner den "richtigen Griff" getan zu haben. "Er kommt aus München, wir sind jetzt ein bayerisches Trainergespann. Das ist angenehm in der Bundesliga, wo es außer bei uns nur noch einen deutschen Trainer gibt."

Hinter Meister Berlin Recycling Volleys und dem VfB Friedrichshafen, die Hauser als "leicht favorisiert" ansieht, erwartet Hauser ein "knüppelhartes Hauen und Stechen". "Es ist eine kleine Liga dieses Jahr, aber es wird jedes Spiel spannend sein. Ich wüsste bei keinem Spiel, auf wen ich wetten soll."

Umzug in den Audi Dome "ein großer Schritt"

Und die eigenen Ziele? Die zu formulieren, käme zu früh in einer Liga, "wo man schnell sechs Spiele in Folge gewinnen, aber auch verlieren" könne. Den Auftakt gegen die SWD powervolleys Düren am Samstag im Audi Dome wolle man aber auf jeden Fall gewinnen.

Ein weiteres großes Ziel sei es, international möglichst weit zu kommen und sich als Verein weiterzuentwickeln. Der komplette Umzug in den Audi Dome sei ein großer Schritt für den Verein und auch mit Risiken verbunden. Die Hoffnung ist, dass sich Sport- und Volleyballinteressierte das Ganze mal anschauen und dann nach Möglichkeit wiederkommen.