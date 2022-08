Voll auf den Punkt: Turn-Europameisterin Elisabeth Seitz

9.000 Zuschauer in der Münchner Olympiahalle waren völlig begeistert von Elisabeth Seitz als Europameisterin am Stufenbarren. Die deutsche Rekordmeisterin aus Stuttgart gewann am Sonntag nach zahlreichen vergeblichen Anläufen mit 14,433 Punkten ihren ersten internationalen Turn-Titel. "Gestern Bronze, heute Gold, besser kann es gar nicht sein", so die 26-Jährige im Blickpunkt-Interview.

Unterstützung gab es dabei von der Familie, Freunden und den Fans. "Als die Halle gebebt hat," erzählt Seitz, habe sie gewusst, "dass es tatsächlich zu Gold gereicht hat".

Olympischen Spiele Paris: Motivation ist sehr groß dafür

Jetzt kann sie sich wieder neue Ziele vorstellen: "Erstmal turne ich weiter. Das hat mir noch mal einen Schub gegeben", erzählt die 26-Jährige im Blickpunkt-Sport-Interview. Der Blick geht dabei auch nach Paris: "Wenn bei den Europameisterschaften eine Medaille herausspringt, dann spricht das schon sehr für die Olympischen Spiele. Die Motivation ist auf jeden Fall sehr, sehr groß dafür."

Sportförderung ist gut, aber es besser

Auch über die Zeit nach der Karriere macht sich die Stuttgarterin Gedanken: "Wir haben ein gutes Sportsystem, ich bin bei der Sportfördergruppe", sagt Seitz. Obwohl es für sie mit Blick nach Amerika auch besser gehen könnte, denn dort können die Athleten auch ihre Familien mitversorgen. Denn ausgesorgt hat Seitz auch mit Förderung nicht, deshalb studiert sie nebenbei Lehramt. Aber erst nach dem Karriereende will sie dann als Lehrerin arbeiten.