Volksfeststimmung beim öffentlichen Training der DFB-Herren

Die Fußball-Nationalmannschaft hat ihre Charmeoffensive fortgesetzt und bei einem öffentlichen Training auf dem Aachener Tivoli viel Fannähe gezeigt. Rund 20.000 Zuschauer verfolgten die Einheiten. Drei Tage vor dem EM-Qualifikationsspiel in Weißrussland am Samstag (20.45 Uhr) herrschte Volksfeststimmung, auch wenn nicht die erwarteten 30.500 Zuschauer kamen. "Das ist etwas ganz Besonderes, wenn so viele Menschen kommen, um zuzuschauen, wenn man trainiert. Das nehmen wir mit und wollen das Vertrauen zurückzahlen", sagte Joshua Kimmich.

Kompletter Kader für den Aushilfs-Bundestrainer Sorg

Unter den Augen des 94-Jährigen DFB-Ehrenpräsidenten Egidius Braun standen nach dem Aufwärmprogramm Torschüsse und ein Abschlussspiel auf dem Programm. Der Aushilfs-Bundestrainer, der den erkrankten Chefcoach Joachim Löw zum Saisonabschluss vertritt, kann für die Partie in Weißrussland mit dem kompletten Kader planen. Auch Bayern-Profi Leon Goretzka war am späten Mittwochnachmittag am Tivoli mit dabei. Der zuletzt angeschlagene Mittelfeldspieler hatte am Vorabend eine Übungseinheit im Trainingslager in Venlo ausgelassen.