Völler stellt sich im Streit mit Breitner hinter Hoeneß

Im Konflikt zwischen Uli Hoeneß und Paul Breitner hat der Geschäftsführer von Bayer Leverkusen, Rudi Völler, Partei für Hoeneß ergriffen. Er stehe in diesem Fall auf der Seite des FC-Bayern Präsidenten, so Völler in der "Bild am Sonntag".

Breitner "mitunter menschenverachtend"

Wörtlich sagte der Weltmeister von 1990: "Bei aller Wertschätzung für seine Leistungen als Spieler hat Paul Breitner in den 80er-, 90er- Jahren als Zeitungskolumnist so viele Leute verletzt - das war mitunter menschenverachtend." Er könne Hoeneß durchaus verstehen, "wenn er gerade den Paul nicht als moralische Instanz akzeptiert."

TV-Kritik als Auslöser für Streit?

Das Verhältnis von Breitner und Hoeneß gilt seit Längerem als belastet. Zuletzt hatte Breitner Hoeneß und Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge wegen deren umstrittenen Pressekonferenz kritisiert. Der Verein reagierte darauf mit dem Ausschluss Breitners von der Ehrentribüne.

Am Rande der Jahreshauptversammlung am Freitag sagte Hoeneß dann, dass er mit Breitner bereits nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis gebrochen habe.